Essen: Irre Verfolungsjagd – plötzlich fallen Schüsse

Essen. Dramatische Szenen in Essen am Montagmorgen! In der Ruhrgebietsstadt hat es in den Morgenstunden eine Verfolgungsjagd gegeben.

Dabei sind auch Schüsse gefallen. Die Polizei Bochum ermittelt nun aus Neutralitätsgründen.

Essen: Schüsse bei Verfolgungsjagd

Gegen 4.25 begann nach erster Auskunft der Polizei Bochum die Verfolgungjagd im Stadtteil Essen-Kray. Das Ende des Einsatzes wird gegen 5.35 angegeben. Vieles ist dabei wenige Stunden nach dem Vorfall noch unklar.

Was jedoch bekannt ist: Ein Auto, welches wohl mit drei Personen besetzt war, und ein Polizeiwagen haben sich durch den Stadtteil eine Verfolgungsjagd geliefert. Dabei ist es zu einer Schussabgabe gekommen. Beide Wagen wurden dabei erheblich beschädigt.

Wie viele Schüsse gefallen sind, wer sie abgegeben hat und warum der Fahrer des Wagens überhaupt die Flucht angetreten hat, wird aktuell ermittelt.

Keine Verletzten, drei Personen festgenommen

Verletzte soll es nach Informationen der Polizei Bochum nicht geben. Beamte der Behörde befinden sich aktuell am Tatort in Kray.

Drei Personen hat die Polizei in Essen in Folge der Verfolgungsjagd festgenommen. Sie sollen sich derzeit auf der Polizeiwache in Essen befinden. Unter ihnen befindet sich der Fahrer des Wagens und zwei weitere Personen, welche das Auto nach ersten Erkenntnissen verlassen hatten und im Stadtgebiet aufgegriffen wurden. (dav)