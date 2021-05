Essen: Inzidenz fast unter 100! Auf diese Lockerungen darfst du hoffen

Essen. Dass Essen tatsächlich nochmal wie geplant als Modellstadt fungieren könnte, schien angesichts der hohen Inzidenzen undenkbar. Doch jetzt könnte sich das ändern.

Wie die Stadt Essen am Montag mitteilte, lag die Inzidenz in der Revierstadt nun fünf Tage in Folge unter 150. Was das bedeutet, erfährst du hier.

Essen: Inzidenz sinkt fast unter 100 - das bedeutet es für dich

Denn aktuell (Stand: Dienstag) liegt die Inzidenz in der Revierstadt laut Robert-Koch-Institut bei 100,7. Die magische Folge von fünf Werktagen am Stück unter 150 ist seit Mittwoch (5. Mai) geknackt und die Läden dürften Kunden wieder zum Click & Meet begrüßen. Das gab die Stadt so bekannt.

Wenn du einen Termin vereinbarst und ein negatives Testergebnis mitbringst, dann kannst du wieder nach Herzenslust shoppen. Für Geimpfte und Genesene gilt diese Regel nicht. Sie können auch ohne Corona-Test einkaufen gehen.

Foto: imago images/Future Image

Sollte der Inzidenz-Wert danach weiter konstant unter 100 halten, dann kann die Stadt die Öffnungsstrategie, die ursprünglich für den 26. April geplant war, Wirklichkeit werden lassen. Dann könnte Essen zur Modellstadt werden. Das bedeutet, dass ein Fitnessstudio öffnen darf und auch die Außengastronomie ihre Stühlen wieder rausstellen können und kleinere Hochzeitsfeiern im Freien wieder möglich sein könnten. Doch dafür müsste die Werte nun stabil unter 100 bleiben.

Foto: imago / xBenediktxBrueggenthiesx.jpg

Gleiches gilt für die Ausgangssperre. „Die Ausgangssperre ist Teil der Corona-Notbremse. Diese tritt ebenfalls erst außer Kraft, wenn der Inzidenzwert verlässlich unter 100 liegt“, erklärt Pressesprecherin Silke Lenz auf Anfrage. Da müssten wir uns also noch ein paar Tage gedulden. (js)

