Essen: Internes Polizei-Papier aufgetaucht! DIESE Maßnahmen hält die Polizei für sinnvoll gegen Clans

Essen. Die Polizei Essen hat einen Leitplan gegen Clans. Das interne Papier ist nun aufgetaucht. So will die Polizei Essen gegen die Kriminalität vorgehen.

Wie die „Welt“ berichtet, stehe in dem internen Papier aus Essen, dass man die Unterscheidung zwischen kriminellen und nicht-kriminellen Clans nicht so genau nehmen sollte. So heißt es: „Auf eine stetige Abgrenzung zwischen Clan-Mitgliedern, die kriminell in Erscheinung getreten und solchen, die es nicht sind, muss an dieser Stelle verzichtet werden. Zum einen, weil grundlegende Denkmuster häufig auch bei Familienmitgliedern verankert sind, die nicht kriminell auffällig sind, und zum anderen, weil auch bei Kenntnis über Kriminalität einzelner Familienmitglieder der Rest schweigt.“

Dabei sollen sich die Beamten aus Essen diese Fragen stellen:

Was wollen sie?

Was brauchen sie?

Wovor haben sie Angst?

Was schwächt sie?

Wo sind sie zu treffen?

Essen: Diese Maßnahmen soll Polizei ergreifen

Laut des Papiers herrsche bei den Clans ständig ein Krieg mit anderen Clans. Dabei wollen sie auf kriminelle Weise ihren Luxus zur Schau stellen und vor anderen Familien gut dastehen.

Mit diesen Maßnahmen will die Polizei Essen die Clans treffen:

vorhandenes Misstrauen in die eigene Community stärken

Verletzung und Schwächung der Männlichkeit (insbesondere auch durch Frauen)

Geld und Luxusartikel nehmen, Ressourcen schrumpfen

Freiheiten nehmen

Zusammenfassend heißt es: „Alles, was den Aufwand erhöht und die Gewinne mindert, schwächt das Gefüge. Dies kann als mittelfristige Zermürbungsstrategie den Vertrauensverlust auf gelernte Grundsätze und Unsicherheitsempfinden fördern.“

Woher kommen die Clans?

Wenn die Rede von kriminellen Araber-Clans ist, sind meist Mitglieder von Großfamilien mit türkisch-arabischen Wurzeln gemeint. In Deutschland gehören nach Schätzungen des Bundeskriminalamts (BKA) rund 200.000 Menschen zu solchen Großfamilien.

Die meisten von ihnen sind nicht kriminell. Manche aber haben sich zu mafiösen Gruppierungen zusammengeschlossen, nutzen familiäre Strukturen für kriminelle Geschäfte.

Sie leben häufig in einer abgeschottenen Parallelwelt, erkennen staatliche Strukturen nicht an. Straftaten werden zu internen Probleme erklärt, die innerhalb der Familien von sogenannten Friedensrichtern geregelt werden.

Viele haben eine türkische (12 Prozent) oder libanesische (17 Prozent) Staatsangehörigkeit, 51 Prozent haben eine deutsche Staatsangehörigkeit, sechs Prozent sind staatenlos.

Ausweisungen von Intensivtätern sind entsprechend schwierig

Was die Polizei Essen auch einsetzen soll, sind Hundestaffeln. In dem Papier heißt es, dass Clans sich vor Hunden fürchten. Sie betrachten die Tiere als unrein.

Innenminister Herbert Reul will gegen Clan-Kriminalität vorgehen. Foto: imago images / Sven Simon

Ein weiteres Mittel, um Clans herauszufordern: Weibliche Beamtinnen. Durch eine dominante Art können sie die Ehre des Mannes verletzten. Die Clans werden hierbei als Feinde der Gesellschaft wahrgenommen, deren Bürgerrechte versagt werden können.

Essen: Ämter soll bei Kampf gegen Clans helfen

Doch die Polizei Essen will den Kampf gegen Clans nicht alleine führen. Das Jobcenter, Ordnungsamt, Finanzamt, Zoll und das Jugendamt sollen die Beamten bei der Arbeit unterstützen. Jobcenter-Mitarbeiter sollen Anträge von Clan-Anhängern besonders gründlich prüfen und sie zur Teilnahme einer Maßnahme zwingen.

Auch wird empfohlen, die Leisten einzubehalten. Zoll, Gewerbeaufsicht, Handwerkskammer und Ordnungsamt sollen entsprechende Gewerbebetriebe besonders überprüfen und gegebenenfalls schließen.

In der Broschüre laut „Welt“ steht außerdem, dass Kinder unter 14 Jahren von Clan-Familien sozialpädagogische Jugendarbeit leisten sollen, genau: „Konsequenzen und Regeln, engmaschige Betreuung, wenn möglich Unterbringung nach SGB VIII.“ (ldi)