Essen: Angriff auf offener Straße! 33-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Am frühen Sonntagmorgen (1. September) wurde ein 33-Jähriger in Essen auf offener Straße angegriffen. Ein zunächst Unbekannter soll ihn mit einer Hieb- und Stichwaffe schwer verletzt haben. Danach flüchtete er von der Szenerie.

Die Polizei Essen hat bereits eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt im Falle einer versuchten Tötung – und hat bereits einen Verdächtigen geschnappt.

Essen: Lebensgefährlich Verletzter in der City

Gegen 3.30 Uhr in der Frühe riefen Zeugen die Polizei wegen einer Auseinandersetzung an der Föntanengasse Ecke Viehofer Straße in der Essener Innenstadt. Mindestens zwei Personen, darunter das Opfer, stritten sich, gingen sich auch körperliche an, als der Täter seine Waffe zog und damit auf den 33-Jährigen einstach.

Als die Polizei eintraf, fanden die Beamten nur noch den Schwerverletzten auf dem Boden liegen. Von dem oder den Tätern fehlte jede Spur. Der Verletzte wurde sofort vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand womöglich Lebensgefahr.

Polizei Essen sucht Zeugen

Die Polizei richtete umgehend eine Mordkommission ein und begann mit der Fahndung nach dem oder den Tätern. Kurz darauf konnten sie einen 22-jährigen Verdächtigen, wohnhaft in Essen, an der Schützenbahn nahe der Rathaus Haltestelle festnehmen sowie einen 24-Jährigen aus Marl am Parkhaus Porscheplatz. Der Jüngere der beiden trug zudem eine Waffe bei sich, bei der es sich um die Tatwaffe handeln könnte.

Noch sind die Hintergründe unklar und die Ermittlungen im vollen Gange. Deshalb sucht die Polizei dringend weitere Zeugen, die Hinweise oder Beweismaterial liefern können. Diese sollen sich per Telefon unter der 0201 8290 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Behörde melden.