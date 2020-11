Essen: Mann läuft durch die Innenstadt – als er das sieht, ist er fassungslos! „Traurig, traurig“

Ist die Innenstadt von Essen wirklich SO unattraktiv geworden?

Das Coronavirus hat dafür gesorgt, dass der stationäre Handel mit massiven Einbußen zu kämpfen hat. Zahlreiche Läden und Geschäfte mussten wegen fehlender Einnahmen bereits schließen, andere stehen vor der Insolvenz. Besonders dann, wenn die Corona-Maßnahmen verschärft werden sollten. Das führt dazu, dass Innenstädte quasi leergefegt werden – so auch in Essen?

Essen: Fußgänger läuft durch die Innenstadt – als er das sieht, ist er fassungslos

Ein Fußgänger ist durch die Innenstadt gelaufen. Als er dann aber sieht, wie viele Ladenflächen inzwischen zu mieten sind und welche anderen Geschäfte noch geöffnet haben, ist er fassungslos. Der Mann hat zwei Fotos in einer privaten Facebook-Gruppe zu Essen geteilt und dazu geschrieben: „Handybabo, Prestige... das sind also die Geschäfte, die unsere Innenstadt attraktiv machen sollen. Traurig, traurig.“

Ein mietbares Ladenlokal, daneben ein Handy-Shop. Foto: Privat

Auf den Fotos zu sehen ist eine leerstehende Ladenfläche, die man mieten kann. Dazu das Damenbekleidungsgeschäft „Prestige“, das mit satten Rabatten lockt.

Das Damenkleidungsgeschäft „Prestige“ in der Essener Innenstadt. Foto: Privat

Wohl (leider) ein Zeichen dafür, dass die Geschäfte seit Corona nicht mehr ganz so gut laufen.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

„Das ist der Grund, warum ich nicht mehr in die Innenstadt fahre“

Der Beitrag des Fußgängers sorgt für rege Diskussionen über die (Un)Attraktivität der Essener Innenstadt. Hier eine Auswahl von Kommentaren:

„Das ist die 'Geiz ist geil'-Mentalität. Viele haben wenig Geld und kaufen daher Billiges. Hauptsache konsumieren und weg werfen.“

„Was erwartet man denn sonst dort? Angebot gleich Nachfrage. Im übrigen könnten wir uns glücklich schätzen, dass überhaupt Geschäfte existieren. Die Vermieter haben die Mieten teilweise schon drastisch reduziert. In anderen Ruhrgebiet-Städten sind halbe Straßenzüge leer.“

„Beschwert euch bei den Personen, die das Einkaufszentrum am Limbecker Platz gebaut haben. Seitdem ist die Stadt quasi ausgestorben.“

„Geht schon bei den Parkgebühren los, Versandkosten sind definitiv billiger als die Parkplätze in der Innenstadt.“

„Das ist der Grund, warum ich nicht mehr in die Innenstadt fahre.“

Dabei wirbt die Stadt selbst in großen Lettern auf dem Dach des Handelshofs mit „Essen – Die Einkaufsstadt“, direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. Laut eigenen Angaben würden „allein in der Essener City“ über 1.000 Warenhäuser, Geschäfte und Boutiquen existieren, es würden keine Einkaufswünsche offen bleiben.

Essener monieren Einkaufszentrum „Limbecker Platz“

Einige Facebook-User sehen den Hauptgrund für das Ladensterben in der Innenstadt aber im Einkaufszentrum „Limbecker Platz“. Zwar ist er mit rund 70.000 Quadratmetern eines der größten innerstädtischen Einkaufszentren Deutschlands. Doch er saugt eben auch Kundschaft aus der Innenstadt auf.

Hier einige Kommentare dazu:

„Bis zum Bau des Limbecker Platzes war die Innenstadt völlig okay, seitdem geht es bergab.“

„Hauptsache ein Riesen-Einkaufszentrum hinzimmern.“

Ob die Innenstadt in Zeiten eines boomenden Online-Shoppings jemals wieder zur beliebten Einkaufsmeile werden kann? Fraglich.

