Essen: Hotels bieten krasse Deals an – doch die Sache hat einen Haken

Essen. Krasse Hotel-Deals in Essen!

Die Essen Marketing GmbH (EMG) hat sich eine ganz besondere Aktion ausgedacht. Doch die Sache hat eine Haken.

Essen: Krasse Hotel-Deals im Juni

Wie die EMG mitteilte, bieten 18 Hotels im Stadtgebiet im kommenden Monat ganz besondere Deals an. Demnach kostet eine Nacht pro Stern und Person 10 Euro, 5-Sterne Superior Hotels sind 5 Euro teurer.

Die Schnäppchenpreise gelten für den Zeitraum vom 5. bis zum 15. Juni. Doch die Aktion hat noch einen Haken.

Zimmer für Essener reserviert

Tatsächlich sind die Zimmer speziell für Essener reserviert. Sie sollen also nur an Menschen vergeben werden, die ohnehin schon in der Ruhrgebietsstadt wohnen.

In Kooperation mit der Geno-Bank möchte die EMG damit auch in der Corona-Krise für Urlaubsgefühle sorgen. „Für viele Essener fällt der Urlaub in der Ferne in diesem Jahr leider aus. Eine Nacht im Hotel mit all seinen Annehmlichkeiten zu verbringen, sorgt da zumindest für ein wenig Urlaubsflair“, meint EMG-Geschäftsführer Richard Röhrhoff.

Das Schlosshotel Hugenpoet. Foto: imago images / Hans Blossey

Diese Hotels sind dabei:

Essener Hof

Essential by Dorint

Ghotel Essen

Hotel Bredeney

Hotel Maximilians

Intercityhotel Essen

Mintrops Landhotel Burgaltendorf

Mintrops Stadthotel Margarethenhöhe

Motel One Essen

Parkhaus Hügel

Premier Inn Essen City

Ringhotel Art Hotel Körschen

Sengelmannshof

Sheraton Essen Hotel

Waldhaus Langenbrahm

Webers, das Hotel im Ruhrturm

Welcome Hotel Essen

Schlosshotel Hugenpoet

Hotels sind bereit

Auch die Hotels freuen sich über die ungewöhnliche Aktion. „Wir sind bereit, die Essener zu begrüßen und ihnen eine schöne Auszeit zu gönnen“, erklärt Vivian Schiller, die Direktorin des Schlosshotels in Essen-Ketwig. (nr)