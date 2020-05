Essen: In Essen-Horst kam es am Freitagabend zu einer Schlägerei mit mehr als 20 Beteiligten.

Essen: Massenschlägerei mit über 20 Menschen +++ Eisenstangen als Waffen +++ Polizei rückt zu Durchsuchungen an

Essen. Brutale Szenen in Essen! Im Stadteil Horst kam es am Freitagnachmittag zu einer Massenschlägerei.

Wie die Polizei Essen auf Nachfrage von DER WESTEN erklärte, gingen am Von-Ossietzky-Ring zwei Personengruppen im Streit aufeinander los. Von insgesamt 20 bis 25 Beteiligten ist die Rede.

Essen: Massenschlägerei mit über 20 Personen – zwei Verletzte

Der Grund der heftigen Auseinandersetzung ist noch unklar. Zahlreiche Passanten und Anwohner hatten die Polizei auf die Schlägerei aufmerksam gemacht. Laut Polizeisprecher wurden vor Ort Eisenstangen und Holzlatten sichergestellt, die als Tatwaffen verwendet wurden. Auch ein Messer wurde sichergestellt – ob dieses allerdings von einem der Beteiligten tatsächlich eingesetzt wurde, ist laut Polizei noch nicht sicher.

Zwei Menschen wurden bei der Auseinandersetzung verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zu ihrer Identität und zu den tatverdächtigen Gruppen kann die Polizei Essen aktuell noch keine genaueren Angaben machen. Die Ermittlungen laufen.

Polizei führt Durchsuchungen durch

Am Samstagnachmittag waren mehrere Polizeifahrzeuge in Richtung Essen-Horst unterwegs. Gegenüber DER WESTEN erklärte ein Polizeisprecher, dass dort Durchsuchungen im Zusammenhang mit den gewalttätigen Auseinandersetzungen der vergangenen Tage durchgeführt werden sollen.

Bereits am Montag hatte es am selben Ort eine Schlägerei zwischen zwei zerstrittenen Personengruppen gegeben, bei der auch ein Baseballschläger zum Einsatz kam. DER WESTEN berichtete >>>. (at)