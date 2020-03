Essen: Nach Aus der Kult-Bäckerei Lindner – jetzt folgt DIESE hippe Café-Kette auf der Gemarkenstraße

In die ehemalige Bäckerei Lindner zieht jetzt das „Copenhagen Coffee Lab“. Bezirksleiter Mathias Nielsen verrät, was sich dahinter verbirgt.

Essen. Die Bäckerei Lindner in Essen-Holsterhausen und Essen-Rüttenscheid gehörte für viele Anwohner der Stadtteile zum festen Bestandteil der Einkaufsstraßen. Umso tiefer saß der Schock, als im vergangenen September bekannt wurde: Alle vier Filialen stehen vor dem Aus.

In die ehemalige Filiale an der Gemarkenstraße in Essen-Holsterhausen kommt nun jedoch Bewegung. Durch die neue Glasfassade waren in den vergangenen Tagen bereits fleißige Handwerker zu beobachten. Vor ein paar Tagen hing dort zudem eine Job-Ausschreibung, die verriet, bei welcher hippen Café-Kette du bald deinen Kaffee schlürfen kannst.

Essen: Neue Café-Kette kommt in die Stadt

Noch prangt das große Schild mit der Inschrift „Lindner“ über dem Laden – es wird einer der letzten Tage sein. Erst Ende 2018 übernahm eine Dortmunder Firma den insolvenzbedrohten Bäcker aus Essen. Doch nur wenige Monate später stand der neue Besitzer selbst vor der Insolvenz. Seitdem stand das Geschäft an der zentralen Straße in Holsterhausen leer.

Das ändert sich nun jedoch! Das „Copenhagen Coffee Lab & Bakery“ wird den vakanten Geschäftsraum übernehmen. 2013 wurde das „Copenhagen Coffee Lab“ gegründet und hat sich, ganz seinem Namen entsprechend, auf Kaffee spezialisiert. „Jeden Tag geben wir alles um die besten Kaffees aus der ganzen Welt zu entdecken und die perfekten Röstaromen zu entwickeln“, heißt es auf der englischsprachigen Webseite.

Noch wird fleißig gebaut an der Gemarkenstraße – doch ein Blick ins Innere verrät schon einiges über das, was hier entstehen soll. Foto: DER WESTEN

Unter dem Titel „Copenhagen Coffee Lab // Bakery“ betreibt das Unternehmen eine kleine Anzahl an Cafés in ganz Europa: Lissabon, Cannes, Hamburg und Düsseldorf. Doch offenbar will man auch das Ruhrgebiet als neuen Standort erschließen: Nach zwei Cafés in Duisburg soll nun auch das erste „Lab“ nach Essen kommen.

Handgemachte Backwaren und hochwertiger Kaffee

Nicht etwa, wie man vielleicht erwarten könnte, ins Szeneviertel nach Rüttenscheid, sondern nach in den Nachbar-Stadtteil Holsterhausen. Eine bewusste Entscheidung, wie Mathias Nielsen (25) verrät. Seit Oktober ist gebürtige Däne in Deutschland als Bezirksleiter für die Läden in Düsseldorf und Duisburg verantwortlich. „Wir finden die Umgebung hier sehr schön“, so Nielsen gegenüber DER WESTEN.

Das neue Café in Essen soll auf 125 Quadratmetern etwa 20 bis 25 Gästen Platz bieten. Im Sommer soll der Bürgersteig zudem als kleine Terrasse genutzt werden. Neben Kaffee wird es dort dem Namen entsprechend auch Backwaren geben: „Brot, Brötchen, süße Backwaren, Plunder,Teilchen, Kuchen - alles handgemacht von unseren Bäckern. Die Rezepte kommen aus Dänemarkt, wie auch unser Bäckermeister“, erklärt Nielsen.

Dafür spielen auch die ehemaligen Geräte der Linder-Bäckerei eine Rolle: Die Öfen hat die dänische Café-Kette nämlich übernommen. Wenn es gut läuft, sollen in Zukunft auch die Cafés in Duisburg von Essen aus beliefert werden. Bislang müssten die Waren noch aus Düsseldorf dorthin transportiert werden.

Wenn du jetzt neugierig geworden bist: Lange musst du dich auf die Neueröffnung an der Gemarkenstraße nicht gedulden. Der Start ist bereits für nächsten Dienstag, 3. März, geplant. (dav)