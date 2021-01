Essen. Von wegen ein ganz normaler Spaziergang durch den Wald!

Gerade unter dem aktuellen Corona-Lockdown, in dem Geschäfte, aber auch Fitness-Studios und Sportplätze geschlossen sind, kann ein Spaziergang im Freien durch den Wald müde Muskeln munter machen. Andererseits muss man auch aufpassen, dass unabhängig vom Winterwetter unheimliche Funde nicht das Blut in den Adern gefrieren lassen...

So ist auch ein Mann durch den Heissiwald in Essen-Werden spazieren gegangen. Was er dort Seltsames mitten im Wildpark entdeckt hat, lässt ihn ziemlich verwirrt und irritiert zurück.

Essen: Mann spaziert durch den Heissiwald – plötzlich steht er vor einer seltsamen Tür

Der Heissiwald in Essen befindet sich westlich des Baldeneysees, der erst um die Jahrhundertwende aufgeforstet worden ist. Der zugegeben etwas komische Name stammt aus dem Römischen.

Der Heissiwald in Essen-Werden. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Geschichtsschreiber Tacitus hatte den Namen Caesia genannt, daraus ist Chaisia und zuletzt Haisa geworden – bis zum heutigen Heissi. Es handelt sich um den ehemaligen „Plattenwald“, der vorwiegend aus Aufforstungen von früher landwirtschaftlich genutztem Gelände besteht. Die Pfade durch die vielen Fichten und Eichen sind beliebte Spazierwege. So auch für einen Essener, zumindest bis zuletzt.

Huch?! Was macht denn diese Holztür mitten im Wald? Foto: Bernhard Ringlage/Privat

Denn auf Facebook hat er in einer Essen-Gruppe kuriose Fotos aus dem Heissiwald geteilt. Mitten im Wildgehege befindet sich eine alleinstehende Tür aus Holz! Wie bitte?! Keine Mauern, keine Hütte, zu der die Tür gehört? Nein – zumindest ist kein Haus sichtbar. Und DAS lädt zu spektakulären Vermutungen ein!

Essen: „Tor zu einer anderen Welt?“

Der Spaziergänger selbst kommentiert sein Foto so: „Das Tor zu einer anderen Welt? Es steht einfach so im Essener Heissiwald in dem Wildgehege.“ Puh, ein Tor zu einer anderen Welt? Andere Essener spekulieren munter weiter über diese Frage und über darüber, was diese einsame Tür sein könnte.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Hier eine Auswahl an Kommentaren:

„Die Frage ist: Wer hat den Schlüssel dazu und was befindet sich dahinter? Welche Erwartungen hat man an die andere Welt?“

„Dieses Foto ist wie ein Bild aus einem fantastischen Film, wo die Tür ein Eingang UND ein Ausgang ist. Eine Einheit und ein Kampf der Gegensätze.“

Eine andere Kommentatorin schreibt zum Foto einfach: „Toll!“

Na, so kann man diesen fantastischen Fund auch beschreiben... (mg)

