Essen: Heftiger Unfall nahe Gelsenkirchen – Frau schwebt in Lebensgefahr

In Essen an der Stadtgrenze zu Gelsenkirchen hat es am Donnerstag einen schlimmen Unfall gegeben.

Am Donnerstag ist eine Autofahrerin in der Straße Am Mechtenberg in Essen bei voller Fahrt gegen einen stehenden Lkw geprallt. Dabei zog sie sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Essen: Frau nach Autounfall in Lebensgefahr

Rettungskräfte brachten die Frau nach Unfall in ein Krankenhaus.

Die Straße Am Mechtenberg musste während der Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt werden.

Gegen 14.15 gaben Polizisten die Straße wieder frei. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hast du den Unfall beobachtet? Dann melde dich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen. (vh)