Essen: Am Montagmorgen ist es in Katernberg zu einem Unfall gekommen. Die Feuerwehr musste eine Mutter und ihr Kind aus einem Auto befreien.

Essen: Heftiger Unfall am Morgen – Mutter und Kind verletzt

Essen. Eine Mutter und ihr Kind wurden am Montagmorgen in Essen in einen Unfall verwickelt.

Kurz vor 9 Uhr erhielt die Polizei Essen die Meldung, dass ein Auto im Stadtteil Katernberg auf die Seite gestürzt war. Das bestätigte ein Sprecher auf Nachfrage von DER WESTEN.

Essen: Schwerer Unfall – Feuerwehr muss Mutter und Kind aus Auto befreien

Der Unfall ereignete sich auf der Karl-Meyer-Straße, Ecke Dorbuschhegge. Während des Feuerwehreinsatzes am Unfallort wurde die Straße gesperrt.

+++ Essen: Stadt trifft endgültige Entscheidung, doch die Bürger sind außer sich – „Finde das irre“ +++

Die Mutter und ihr Kind wurden leicht verletzt, konnten aber von den Rettungskräften „ohne großartige technische Hilfsmittel“ aus dem Auto gerettet werden, wie der Einsatzleiter gegenüber DER WESTEN mitteilte.

----------

Weitere Themen aus Essen:

-------------

Bei dem Unglück soll es sich um einen Alleinunfall handeln. Der genaue Hergang wird aktuell noch ermittelt. (at)