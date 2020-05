In Essen-Kray hat es in der Nacht zum Sonntag heftig gekracht.

Essen: Heftiger Crash! Autofahrer kracht in Haltestelle – dann wird es dreist

Essen. Was für ein Trümmerfeld in Essen-Kray! Über den zentralen Platz am Krayer Markt erstreckte sich ein Meer aus Scherbensplittern, die Straße war übersäht mit Metallteilen.

In der Nacht zum Sonntag hat es in Essen einen heftigen Autounfall gegeben. Herzstück dieser Szenerie war ein grauer BMW, der für das Chaos maßgeblich verantwortlich war. Leidtragende: Eine Fußgängerampel, eine Bushaltestelle und die Schaufensterscheibe eines Friseursalons.

Essen: BMW kracht in Bushaltestelle

Zwischen 1.30 und 2 Uhr am Sonntagmorgen hat es in Essen-Kray heftig gescheppert. Ein BMW war – wohl mit überhöhter Geschwindigkeit – in die Bushaltestelle „Krayer Markt“ gekracht.

Der 30-jährige Fahrer hatte nach aktuellem Kenntnisstand in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In Folge dessen prallte der BMW zunächst gegen eine Fußgängerampel und räumte anschließend das Wartehäuschen an der Bushaltestelle komplett ab. Doch selbst das stoppte den Wagen nicht.

Er schlitterte weiter in das Schaufenster eines ansässigen Friseursalons, die sofort zersprang. Der BMW blieb sichtlich beschädigt liegen. Andere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Fahrer versucht zu flüchten

Nachdem der Wagen zum Stehen gekommen war, stieg der Fahrer aus und versuchte zu Fuß vom Unfallort zu flüchten. Durch den Lärm und das Chaos hatten einige Anwohner zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits die Polizei verständigt. Weit kam er auf seiner Flucht folglich nicht.

---------------------------------------

Mehr aus Essen:

Essen: Hubschrauber kreist über der Stadt – der Grund ist schockierend

Essen: Frau gibt Kontaktdaten in Café an – was folgt, macht sie richtig wütend

Top-News des Tages:

Helene Fischer gesteht ganz offen – „Ich bin...“

Florian Silbereisen: Fans können es kaum glauben – er und Helene Fischer sind …

---------------------------------------

Rund einen Kilometer vom Unfallort wurde der Fahrer von der Polizei gestellt werden. Er wurde bei dem Crash leicht verletzt. Einiges deute dabei darauf hin, dass der 30-Jährige alkoholisiert unterwegs war. Die Polizei hat eine Blutprobe genommen und ermittelt, ob er zudem auch unter Drogen gestanden haben könnte.

Der entstandene Sachschaden konnte am Sonntagmorgen noch nicht endgültig beziffert werden. (dav)