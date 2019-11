Essen. Einem Mann am Essen Hbf wurde die Lust auf Smalltalk zum Verhängnis!

Die Beamten der Bundespolizei in der Wache am Essen Hbf staunten in der Nacht zum Freitag nicht schlecht, als es plötzlich bei ihnen an der Tür klingelte.

Da stand ein 26-jähriger Mann und wollte einfach mal ein wenig quasseln. Ein spezielles Anliegen hatte er nach Polizeiangaben nicht, auch Hilfe braucht er nicht. Er suchte offenbar nur den Smalltalk mit den Polizisten.

Essen Hbf: Mann will nur quatschen – nun sitzt er im Knast

Die Beamten fanden das Verhalten des Mannes merkwürdig, also ließen sie seinen Namen einfach mal durch die Polizeidatenbank laufen.

Die Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Und siehe da: Der 26-Jährige, der nach eigenen Angaben zuletzt in Bremen gemeldet war, wurde wegen Brandstiftung und gewerbsmäßigen Diebstahls verurteilt und gesucht.

Schon 2012 wurde der Mann vor dem Amtsgericht in Hameln in Niedersachsen zu einer Jugendstrafe von drei Jahren verurteilt.

Nun muss der Mann eine Restfreiheitsstrafe von knapp anderthalb Jahren in der JVA Gelsenkirchen absitzen. (jg)