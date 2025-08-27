Erschreckende Entdeckung am Essener Hbf – Bundespolizei veröffentlicht traurige Tierbilder

Erschütternde Szenen am Essener Hauptbahnhof: Die Bundespolizei machte am frühen Morgen des 27. August eine besorgniserregende Entdeckung. Eine Frau aus Schweden hatte 15 Ratten in einem winzigen Käfig dabei. Die Tiere waren in dem engen Behältnis übereinandergestapelt.

Eklig war auch, wie die Polizei auf die Frau am Essener Hauptbahnhof aufmerksam wurde.

Ratten am Essen Hbf sorgen für Aufruhr

In Essen entdeckte die Bundespolizei 15 Ratten in einem viel zu kleinen Käfig. Eine schwedische Frau führte die Tiere mit sich. Die Beamten wurden aufmerksam, als die 38-Jährige gegen 3:50 Uhr auf einem Bahnsteig urinierte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sie mit den Ratten reiste.

Auch aktuell: Tierheim Essen zeigt erschreckende Katzen-Bilder – „Ohne Worte“

Auf Nachfrage gab die Frau an, die Tiere auf einer Europareise mitzunehmen. Der Käfig bot kaum Platz, die Ratten lagen teilweise übereinander. Die Einsatzkräfte brachten die Frau zur Dienststelle und beschlagnahmten die Tiere. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte die Schwedin weiterreisen.

+++ Essener Tiertafel verzweifelt: „Wer kann uns helfen?“ +++

Veterinäramt nimmt Tiere aus Essen auf

Ratten am Essener Hauptbahnhof Foto: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Die Bundespolizei informierte das Veterinäramt und übergab die 15 Ratten an ein Tierheim. Ein Mitarbeiter kümmerte sich schnell um die stark beengten Tiere. Gegen die 38-Jährige wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie wegen der Verunreinigung der Bahnanlage ermittelt.

Mehr Nachrichten:

Die entsetzliche Entdeckung sorgte für Bestürzung in Essen. Die beschlagnahmten Ratten kamen dank des Einsatzes der Behörden schnell in sichere Hände. Der Fall zeigt erneut, wie wichtig Kontrollen sind, um Tiere vor Leid zu schützen.