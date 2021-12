Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Essen: Taxifahrer sammelt Fahrgast am Hauptbahnhof ein – dann beginnt ein Horror-Trip

Essen. Eigentlich wollte ein Taxifahrer einen Fahrgast am Hauptbahnhof in Essen nur zu seinem Zielort befördern – doch dann begann für ihn ein wahrer Horror-Trip!

Diese Fahrt durch Essen wird der Taxifahrer mit Sicherheit so schnell nicht vergessen – plötzlich zückte der Fahrgast ein Messer und verlangte Wertgegenstände!

Ein Taxi-Fahrer erlebte in Essen eine absolute Horror-Fahrt (Symbolfoto). Foto: IMAGO / imagebroker

Essen: Taxifahrer erlebt absoluten Alptraum

Der 64-jährige Taxifahrer meldete sich Samstagfrüh gegen 0:25 Uhr bei der Polizei. Er berichtete, was ihm passiert war: Der Taxifahrer hatte kurz nach Mitternacht einen Fahrgast am Hauptbahnhof Essen mitgenommen und zur Centrumstraße in Leithe gefahren.

Dort eskalierte dann die Situation: Der Fahrgast zückte plötzlich ein Messer und verlangte Wertgegenstände! Zunächst gelang es dem Taxifahrer noch aus seinem Taxi zu flüchten. Doch dann wurde er von dem skrupellosen Räuber eingeholt und wieder mit der Waffe bedroht!

Essen: Taxifahrer wird in seinem Fahrzeug überfallen

Der wehrlose Taxifahrer gab dem Kriminellen eine geringe Menge Geld und sein älteres Handy. Mit dem Taxi fuhr der Räuber davon. Das Opfer bat einen Passanten um Hilfe. Der stellte ihm sein Handy zur Verfügung mit dem er dann die Polizei verständigte.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst erfolglos. Gegen 5 Uhr meldete ein Taxifahrer dann das gestohlene Fahrzeug auf der BAB 52 in Fahrtrichtung Essen. Sofort richteten die Polizeiinspektionen Kontrollstellen ein.

Essen: Räuber konnte gefasst werden

An der Ausfahrt Essen-Kray fuhr das Taxi dann ab. Es wurde von einem Polizeiauto verfolgt. In Höhe der Straße Am Zehnthof, Ecke Marienstraße, konnte es dann gestoppt werden.

Weil der Räuber zuvor ein Messer eingesetzt hatte, wurde er unter Vorhalt einer Schusswaffe aus dem Fahrzeug angesprochen. Der Mann folgte den Anweisungen der Polizei widerstandslos.

Essen: Dieb hatte keinen Führerschein

Er wurde festgenommen. Sein Aussehen entsprach der Beschreibung des Räubers. Nach eigenen Angaben soll er vor Fahrtantritt Drogen genommen haben. Einen Führerschein konnte er ebenfalls nicht vorweisen. Im Wagen entdeckte die Polizei die mutmaßliche Tatwaffe aus dem Raub.

Der 31 Jahre alte Essener sitzt nun in Untersuchungshaft. Er wurde bereits durch die Staatsanwaltschaft Essen und Dortmund in anderer Sache gesucht. (cf)