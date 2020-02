Essen Hauptbahnhof: Mann rastet aus, als Polizisten in ansprechen – dann eskaliert es richtig

Als Bundespolizisten am Hauptbahnhof in Essen einen Mann aufhalten wollten, flippte dieser komplett aus und schlug um sich.

Am Montagmorgen eskalierte eine Personenkontrolle am Hauptbahnhof in Essen.

Essen Hauptbahnhof: Mann bespuckt Bundespolizisten

Als die Bundespolizisten einen Mann überprüfen wollten, wies sich dieser ihnen gegenüber lediglich mit einem Fahrschein aus. Da eine Feststellung seiner Identität nicht möglich war, baten die Polizisten den 26-Jährigen, mit zur Wache zu kommen.

------------------------------------

Mehr Themen:

-------------------------------------

Doch stattdessen nahm der Mann jedoch seine zuvor auf dem Boden abgestellten Tüten und ging einfach weg. Als ein Polizist ihn daraufhin festhalten wollte, schlug der 26-Jährige in Richtung Kopf des Beamten.

Der 26-Jährige wurde immer aggressiver und versuchte sich aus den Griffen der Einsatzkräfte zu befreien. Ein auf dem Weg zum Dienst befindlicher Beamter der Polizei Düsseldorf sowie ein Beamter des Zolls Essen bemerkten die Auseinandersetzung und kamen den Einsatzkräften zur Hilfe.

Mann musste gefesselt werden, weil er sich so sehr widersetzte

Gemeinsam konnten sie den 26-Jährigen fesseln, dabei leistete er jedoch weiterhin erheblichen Widerstand und bespuckte zu allem Überfluss auch noch die Einsatzkräfte. Weitere Bundespolizisten wurden zur Unterstützung angefordert.

Der Mann weigerte sich weiterhin, selbständig mit zur Wache zu gehen und musste getragen werden. Während weiterer polizeilicher Maßnahmen bespuckte er die Polizisten fortlaufend und schlug und trat in Richtung Kopf und Körper der Beamten. Bei der Durchsuchung des 26-Jährigen wurde ein griffbereites Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 13 cm in seiner mitgeführten Tasche aufgefunden.

Gegen ihn wird nun ermittelt wegen mehrerer Straftaten

Der Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Des Weiteren leiteten die Bundespolizisten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. (fb)