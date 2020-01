Essen Hauptbahnhof: Mann prügelt auf Fahrgast ein – Polizei zeigt dieses Foto

Essen. Er hat nur ein Ticket am Hauptbahnhof in Essen kaufen wollen. Doch das sollte er teuer bezahlen.

Es geschah bereits am 20. Oktober 2019. Gegen 20 Uhr stand ein 38-jähriger Mann am Ticketautomaten am Hauptbahnhof in Essen. Aus dem Nichts näherte sich plötzlich ein ihm unbekannter Mann und trat ihm von hinten in die Beine - doch der Angreifer hatte noch nicht genug.

Die Polizei fahndet nach diesem Mann. Foto: Polizei

Essen Hauptbahnhof: Unbekannter tritt mehrfach auf 38-Jährigen ein

Als das Opfer ihn zur Rede stellen wollte, trat der Unbekannte mehrfach auf ihn ein. Selbst als sich ein Zeuge einschaltete, um dem 38-Jährigen beizustehen, trat der brutale Schläger seinen Angaben zufolge noch mehrmals zu.

Aufzeichnungen einer Überwachungskamera bestätigten die Angaben des Geschädigten. Wie sich später im Krankenhaus herausstellte, zog sich das Opfer bei dem Angriff unter anderem einen Bruch der linken Mittelhand zu. Der Mann ließ sich im Krankenhaus behandeln und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Polizei bittet Öffentlichkeit um Hilfe

Seit Monaten sucht die Polizei nach dem Unbekannten. Doch bislang ohne Erfolg. Weil alle sonstigen Ermittlungsmethoden ausgeschöpft sind, hat die Staatsanwaltschaft Essen jetzt die Bilder zur Fahndung freigegeben.

Kennst du diesen Mann? Foto: Polizei

Die Polizei bittet nun die Bürger um Hilfe bei der Suche nach dem Verdächtigen.

Du erkennst den Mann auf den veröffentlichten Bildern? Dann melde dich bitte bei der Polizei unter der Nummer: 0800 6 888 000. (ak)