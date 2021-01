Essen: Mann trägt keine Maske in Zug – und spricht irre Drohung aus

Essen. Diese Zugfahrt wird ein Bahnmitarbeiter wohl nicht so schnell vergessen. Denn das, was der Mann sich in der S-Bahn auf dem Weg nach Essen anhören musste, ist einfach brutal.

Am Sonntagabend gegen 21 Uhr hatte ein 41-Jähriger die Bahn ohne Mund-Nasen-Schutz betreten und war bereits wenig später vom Bahnmitarbeiter darauf angesprochen worden. Daraufhin eskalierte die Situation.

Essen: Bahnmitarbeiter mit dem Tod bedroht

Als der Mitarbeiter den Fahrgast das erste Mal angesprochen hatte, reagierte der einfach überhaupt nicht auf seine Anweisung. Deswegen wiederholte er seine Aufforderung noch einmal mit mehr Nachdruck.

Er kündigte an, die Bundespolizei zu rufen und wies den 41-Jährigen darauf hin, dass er von der Weiterfahrt ausgeschlossen werde, sollte er nicht einen entsprechenden Schutz anlegen. Der Fahrgast ging zum Angriff über.

Er soll sich vor dem Bahnmitarbeiter aufgebäumt haben und drohte offenbar, er werde ihn töten, sollte er die Polizei verständigen. Der Angestellte zog sich darauf erst einmal zurück.

Ermittlung wegen Beleidigung und Verstoß gegen Coronaschutzverordnung

Außer Hörweite des Fahrgastes informierte er die Bundespolizei, die bei Einfahrt des Zuges bereits auf den aggressiven Mann wartete. Der bestritt gegenüber den Beamten jedoch, den Mitarbeiter beleidigt zu haben.

Zur Klärung des Falles hat die Bundespolizei die Aufnahmen der Überwachungskamera im Zug angefordert, um diese auszuwerten. Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung ermittelt. (dav)