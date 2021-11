Essen Hauptbahnhof: Mann trägt keine Maske – als Polizisten ihn kontrollieren, machen sie diese schockierende Entdeckung

Essen. Ein Mann (38) ist Mittwochnacht am Hauptbahnhof Essen unterwegs gewesen – ohne Maske.

Eine schlechte Idee. Denn sein blankes Gesicht veranlasste die Bundespolizisten am Hauptbahnhof Essen zu einer Kontrolle, durch die der Mann seine Entscheidung am Ende mit Sicherheit bereut hat.

Essen Hauptbahnhof: Mann verweigert Maske – jetzt hat er ein teures Problem

Essen Hauptbahnhof: Die Polizei hat am Mittwochabend einen Maskenverweigerer kontrolliert. (Archiv) Foto: IMAGO / Udo Gottschalk

Gegen 0.30 Uhr fiel der 38-Jährige den Beamten auf, weil er keine Maske trug. Problematisch, denn am HBF in Essen gilt wie an jedem anderen Bahnhof in Deutschland derzeit die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Anlass genug für die Beamten, den Mann zu kontrollieren. Die stellten schnell fest: Der 38-Jährige hat einiges auf dem Kerbholz. Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde er von der Staatsanwaltschaft Berlin gesucht.

Für diese Tat hatte ihm die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe von 1.050 Euro aufgebrummt. Bis einschließlich Mittwoch hatte der Mann sie nicht beglichen, in der Nacht auf Donnerstag konnte er sich dann nicht mehr davor drücken.

Um die Ersatzhaftstrafe von 35 Tagen zu umgehen, bat der 38-Jährige einen Bekannten zu Hilfe, der die Geldstrafe in seinem Namen beglich.

Essen Hauptbahnhof: Auch in Dortmund klicken die Handschellen

Auch in Dortmund waren die Beamten aktiv. Am Donnerstagmorgen gegen 7.10 Uhr kontrollierten sie einen 48-Jährigen, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld vorlag. Der Grund: Fahren ohne Fahrerlaubis. 700 Euro der fälligen 900 Euro hatte er bereits bezahlt, am Donnerstag beglich er dann auch den fehlenden Betrag.

Rund drei Stunden später schnappten sie in Dortmund den nächsten Mann (32), der sich bislang vor einer Strafe gedrückt hatte. Der 32-Jährige war wegen Brandstiftung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt worden.

Einen Teil hatte er schon abgesessen, die fehlenden 344 Tage folgen ab sofort. (vh)