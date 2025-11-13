Gewusst? Diesen skurrilen Rekord hält die Stadt Essen – und sie wusste selbst nichts von!

Wenn man an deutsche Rekorde denkt, kommen einem zuerst der höchste Fernsehturm in Berlin, das größte Fußballstadion in München oder die längste Hängebrücke Deutschlands in den Sinn. An Essen denkt kaum jemand – und doch kann die Stadt mit einem echten Superlativ aufwarten.

Und das Kuriose? Die Stadt hat davon noch nie gehört – wusstest du es?

Essen knackt Rekord: Wusstest du davon?

Essen ist vielleicht nicht die erste Stadt, die einem bei Rekorden in den Sinn kommt. Und doch gibt es hier einen ungewöhnlichen Superlativ: Der Hauptbahnhof Essen besitzt nämlich den längsten Bahnsteig Deutschlands. Denn mit einer Fläche von 11.000 Quadratmetern ist der Essener Bahnhof zwar nach Köln der zweitgrößte in NRW, deutschlandweit spielt er aber weder beim Passagieraufkommen noch bei der Zahl der Gleise eine Spitzenrolle. Täglich steigen hier rund 150.000 Menschen ein und aus – ein Drittel dessen, was Hamburg vorweisen kann. Auch die 14 Gleise sind alles andere als rekordverdächtig – der Münchner Hauptbahnhof kommt auf 32.

Doch bei der Länge der Bahnsteige spielt Essen ganz vorne mit! Der Abschnitt zwischen Gleis 4 und 6 misst nämlich stolze 667 Meter. Zum Vergleich: Der Berliner Fernsehturm, Deutschlands höchstes Bauwerk, ist „nur“ 368 Meter hoch. Und wie reagiert die Stadt auf diesen Rekord? Nun, es herrschte Überraschung pur. Bei Travelbook-Anfrage heißt es aus dem Stadtmarketing: „Davon haben wir tatsächlich noch nie gehört.“ Der Hauptbahnhof sei ein rein funktionaler Ort, kein touristisches Highlight.

Rekorde über Rekorde: HIER holt Deutschland die Superlative ein

Übrigens: Essen ist nicht die einzige Stadt in Deutschland, die sich über einen Rekord freuen kann – es gibt noch viele weitere. Berlin ist nämlich nicht nur Hauptstadt, sondern auch die größte Stadt Deutschlands – mit rund 3,8 Millionen Einwohnern und einer Fläche von 891 Quadratkilometern. München punktet mit Wirtschaftskraft und Lebensqualität, während Trier als älteste Stadt des Landes mit römischer Geschichte beeindruckt. Ganz anders Arnis in Schleswig-Holstein: Die kleinste Stadt Deutschlands hat nicht einmal 300 Einwohner.

Auch im Fußball ist Deutschland Rekordhalter: Lothar Matthäus hält mit 150 Einsätzen den Rekord für die meisten Länderspiele, während Miroslav Klose mit 71 Toren die Spitze der Torjägerliste erklommen hat. Die Nationalmannschaft hat außerdem die meisten Tore bei Weltmeisterschaften erzielt und glänzt bei Europameisterschaften mit 14 Teilnahmen – mehr als jede andere Nation. Ob Städte oder Fußball, Deutschland setzt in vielen Bereichen Maßstäbe.

Ob es nun die Länge eines Bahnsteigs, die Größe einer Metropole oder Rekorde auf dem Fußballplatz sind – Deutschland überrascht immer wieder mit Superlativen, die man so nicht auf dem Schirm hat. Und inzwischen gehört auch Essen zu den ganz großen – zumindest wenn es um den Bahnhof geht.