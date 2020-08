Essen Hauptbahnhof: Feuerwehreinsatz! Zugverkehr beeinträchtigt

Essen. Einsatz am Hauptbahnhof in Essen!

Wegen eines Kurzschlusses an einer Oberleitung ist die Feuerwehr im Einsatz. Zudem habe eine Grünfläche am Ende eines Bahnsteigs angefangen zu brennen, so die Feuerwehr auf Anfrage von DER WESTEN. Derzeit halten keine Züge am Hauptbahnhof in Essen.

Essen Hauptbahnhof: Beeinträchtigter Zugverkehr

Die Züge des RE42 und des RE2 halten derzeit nicht in Essen. Die Züge der RE42 aus Richtung Dülmen enden und beginnen in Gelsenkirchen Hbf. Die Züge der RE2 werden über Essen-Altenessen umgeleitet. Die Halte Mülheim (Ruhr) Hbf und Essen Hbf entfallen.

Der Zugverkehr war beeinträchtigt. Foto: privat

Die S-Bahnen der Linien 1 und 6 fahren wieder mit allen geplanten Halten.

Verspätungen durch Feuerwehreinsatz am Hauptbahnhof Essen

Mit Verspätungen und Ausfällen ist noch einige Stunden zu rechnen. Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen noch nicht vor. Die Bahn bittet die Reisenden darum, die Abfahrten der Züge vor Reiseantritt zu prüfen.

Düsseldorf Hauptbahnhof: Nach versuchter Brandstiftung – Polizei schnappt Tatverdächtigen!

Einen Großeinsatz gab es am Freitag auch in Düsseldorf. Gegen 9 Uhr morgens hatte ein Mann versucht, in einem Ladenlokal im Hauptbahnhof einen Brand zu stiften. Das gesamte Gebäude wurde evakuiert, der Zugverkehr in der Landeshauptstadt stand stundenlang still.Am Nachmittag meldete die Polizei einen Fahndungserfolg: Sie hat einen 54-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Hier mehr dazu>>> (cs)