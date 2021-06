Essen: Anwohner macht ärgerliche Entdeckung an Haus – „Es wird immer krasser“

Essen. Fassungslosigkeit bei einem Mann aus Essen!

Ein Mann aus Essen ist ziemlich sauer. Grund dafür ist eine Entdeckung, die er an seinem Haus machte. Und seinen Unmut darüber teilte er auch direkt in einer Facebook-Gruppe mit.

Essen: Mann teilt Wut-Posting in Facebook-Gruppe

„Es wird immer krasser in Haarzopf. Dass Dinge wie Dekoartikel, Pflanzen und ähnliches aus Vorgärten entwendet werden, ist ja leider schon fast als normal anzusehen. Aber das zum wiederholten Mal Leuchtmittel aus einer Decke geschraubt werden, find ich neu“, schreibt er in seinem Beitrag.

Ein Mann ärgert sich über eine Entdeckung an seinem Haus (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Joko

„Ok – beim ersten Mal waren die Baumärkte noch geschlossen, aber vielleicht ist es noch nicht an alle durchgedrungen, dass man (sogar ohne Negativ-Test) den Baumarkt wieder betreten kann“, fährt der Mann in seinem Post weiter fort. Als Beweis hat er auch ein Foto seiner entwendeten Deckenlampen gepostet – sie wurden tatsächlich einfach herausgeschraubt!

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Essen: Auch andere Facebook-Nutzer ärgern sich

Doch dieser dreiste Diebstahl macht nicht nur den Betroffenen fassungslos – auch einige weitere Facebook-User sind ziemlich verärgert über das Verhalten.

Essen: Die Lampen wurden einfach herausgeschraubt. Foto: privat

So heißt es in der Kommentarspalte unter dem Schnappschuss zum Beispiel: „Das macht nicht nur traurig, sondern richtig wütend“, „Es ist unglaublich und gesellschaftlich eigentlich nicht einfach mit einem Achselzucken hinzunehmen“ oder „Selbst die Gräber am Ehrenfriedhof sind nicht sicher. Dabei kosten Blumen doch wirklich nur ein paar Euro.“

Wirklich irre, was manche Menschen so mitgehen lassen!

Wirklich irre, was manche Menschen so mitgehen lassen!