Essen: Grugapark dreht an der Preis-Schraube – so viel musst du demnächst zahlen

Im Ruhrgebiet gehört der Grugapark in Essen zu den gefragtesten Ausflugszielen und bildet schon seit fast 100 Jahren das grüne Herz im Zentrum der ehemaligen Kohle- und Stahlstadt.

Doch nun werden Karten im Grugapark in Essen nach mehreren Jahren wieder teurer. Doch was sind die Gründe dafür? Melanie Ihlefeld, Leiterin des Grün- und Grugabetriebs erklärt die Preiserhöhung.

Essen: Grugapark dreht an der Preis-Schraube

Preiserhöhungen sind viele Menschen bereits seit einigen Jahren gewöhnt. Nicht nur im Supermarkt oder an der Tankstelle müssen Kunden immer mehr drauf zahlen – jetzt trifft es auch Besucher, die in den Grugapark nach Essen wollen.

Zum Anfang des Jahres 2024 werden die Eintrittspreise erhöht, das teilte Melanie Ihlefeld, Leiterin des Grün- und Grugabetriebs, gegenüber der WAZ am Montag (2. Oktober) mit. Und wie hoch sind die Preiserhöhungen?

Eine Einzelkarte für Erwachsene kostet aktuell vier Euro. Ab 2024 müssen Besucher ab 18 Jahren dann fünf Euro zahlen. Für eine Dauerkarte zahlen Besucher derzeit 29,50 Euro, im nächsten Jahr sind es dann 35 Euro – also 5,50 Euro mehr. Ähnliche Erhöhungen werden auch die Eintrittspreise für Kinder, Familien und besondere begünstigte Menschen haben.

Das ist der Grund für die Erhöhungen

Das letzte Mal, als die Eintrittspreise für den Grugapark in Essen erhöht wurden, war im Jahr 2010. Damals waren es die Einzelkarten. 2013 wurden anschließend die Dauerkarten erhöht. Seitdem wurde an den Preisen nichts verändert – bis jetzt. Die Gründe für die Erhöhungen sind laut dem Bericht die gestiegenen Kosten für die Dienstleistungen und anderen Angeboten, die noch auf die Besucher zukommen.

Ein weiterer Grund sollen die Preiserhöhungen in anderen Parks in Deutschland sein. Der Grugapark aber befinde sich in der Liste noch im unteren Feld des Preisniveaus. Durch die Erhöhungen rechnet die Verwaltung mit mehr als 500.000 Euro an Einnahmen. Diese werden in vollem Umfang für die Parkpflege und Entwicklung des Parks ausgegeben.