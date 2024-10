Grugapark in Essen verkündet traurige Botschaft – „Schade“

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da! Auch im Grugapark werden die Blätter an den Bäumen immer gelber und fangen an, herunterzufallen. Wieder geht eine weitere Saison auf der Grünanlage in Essen zu Ende.

Und damit müssen auch die Besucher des Grugaparks in Essen Abschied nehmen. Denn der Park geht in die Winterpause.

Grugapark in Essen mit trauriger Nachricht

Für die Grugabahn heißt es seit Montag (14. Oktober): „Betriebspause!“ Wie der Grugapark Essen am Anfang der Woche auf seiner offiziellen Facebook-Seite ankündigte, fährt die Bahn nun nicht länger durch die Grünanlage im Süden der Ruhrgebietsstadt.

„Wir wünschen den Zügen ‚Wachsames Hähnchen‘, ‚Zornige Ameise‘, ‚Heimliche Liebe‘, ‚Schwarze Lene‘ und ‚Fleißiges Lieschen‘ einen entspannten Winterschlaf und freuen uns schon auf die nächste Saison!“

Essen: Grugapark-Besucher nehmen Abschied

Die Besucher bedauern das Ende der diesjährigen Saison. Gerne wären sie auch noch in den Herbstferien mit der Grugabahn gefahren. Warum die schon vorher stillsteht, können sie nicht verstehen. Doch andere wollen sich einfach nur für die „tolle“ Saison bedanken.

„Bis zum nächsten Jahr!“, kommentiert ein Nutzer den Facebook-Beitrag. „Einen wohlverdienten Winterschlaf und viel Vorfreude auf die nächste Saison.“ Ganz besonders freut sich dieser Besucher auf nächstes Jahr. „Unsere beiden Enkelinnen lieben die Bahn“, erzählt er. „Und Oma und Opa fahren gerne mit. Bis nächstes Jahr dann. Wir haben gehört, dass die Winterpause immer für umfangreiche Wartungsarbeiten an den alten Schätzchen benötigt wird. Viel Erfolg!“