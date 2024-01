Essen: Grugapark zieht Preise für Parkleuchten an – Besuchern wird schwindelig! „Puh“

Bald ist es wieder so weit. Ab Samstag (20. Januar) erstrahlt der Grugapark in Essen wieder in leuchtenden Farben. Bei der 14. Ausgabe vom Parkleuchten verwandelt das Team von „World of lights“ den botanischen Garten im Herzen der Ruhrpott-Stadt in eine märchenhafte Landschaft.

Ganz Essen freut sich auf das spektakuläre Ereignis. Allerdings müssen Besucher in diesem Jahr dafür tiefer in die Tasche greifen.

Essen: Preise für Parkleuchten im Grugapark steigen

„Puh, das ist aber teuer geworden“, stöhnt eine Essenerin beim Anblick der Preise für das diesjährige Parkleuchten im Essener Grugapark. „Neun Euro für Erwachsene ab 16 Uhr, das waren doch mal 4,50 Euro“, wundert sie sich. Da hat die Essenerin allerdings wohl sehr alte Preise im Kopf. Tatsächlich waren es im letzten Jahr sieben Euro Eintritt, wie der Grugapark bestätigt. 2024 musste der Preis um zwei Euro angehoben werden.

Auch interessant: AfD-Beben! Essener Lieferdienst Pottsalat zieht drastische Konsequenzen

„Leider betreffen auch World of lights und uns Preissteigerungen“, begründet der Grugapark den gestiegenen Eintritt. Der regt an, sich mit dem Erwerb einer Jahreskarte für den Grugapark zu beschäftigen. Die kostet für Erwachsene 35 Euro und ermöglicht einen kostenlosen Eintritt zum Parkleuchten-Event. Wer mehrfach in den Genuss der Lichtspiele kommen möchte, für den kann sich die Jahreskarte also schnell lohnen.

Grugapark hat wichtigen Rat

Das Parkleuchten findet 2024 vom 20. Januar bis 25. Februar statt. Es beginnt täglich mit Einbruch der Dunkelheit und endet sonntags bis donnerstags um 21 Uhr, freitags und samstags um 22 Uhr. Tickets gibt es ab 16 Uhr am Haupteingang und den Eingängen Orangerie, Lührmannstraße und Mustergärten. Die Kasse am Grugabad-Eingang ist wegen Umbau noch voraussichtlich bis Ende März gesperrt. Die Stadt rät zum Kauf von Online-Tickets, um lange Wartezeiten an den Eingängen zu vermeiden.

Mehr Themen:

Ein weiterer wichtiger Hinweis der Stadt: „Für den Aufbau vom 10. bis zum 20. Januar sowie für den Abbau vom 25. bis zum 27. Februar, ist der Grugapark ab 16 Uhr, auch für Gäste mit Dauerkarte, geschlossen.“