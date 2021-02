Essen. DA sollten einige Hundebesitzer ihre Ohren spitzen...

Der Grugapark in Essen gehört gerade beim zuletzt herrlichen Wetter zu den beliebtesten Ausflugszielen von Familien und Hunde-Besitzern. Auch wenn Corona den Alltag trister gestaltet, kann man bei einem Spaziergang im Grugapark seine Gedanken schweifen lassen und entspannen.

Jetzt haben die Grugapark-Betreiber aber eine dringende Nachricht an alle Hunde-Besitzer – mit der Bitte, diesen Appell auch zu befolgen!

Essen: Grugapark wendet sich mit dringendem Appell an Hundebesitzer – „Wir müssen reden“

Auf der Facebook-Seite schreibt das Social-Media-Team: „Liebe Hundebesitzer, wir müssen reden! Erst einmal herzlichen Dank an all diejenigen, die sich an die Regelungen im Grugapark halten. Das ist zweifelsohne die überwiegende Zahl der Gäste mit Hund. Doch leider gibt es auch Ausnahmen.“

Dann geht der Grugapark ans Eingemachte: „Hunde dürfen nicht frei laufen, auch nicht, wenn scheinbar keine andere Besucher in der Nähe sind.“

Mit Hunden im Grugapark spazieren zu gehen, macht richtig Spaß. Doch es gibt eine wichtige Sache zu beachten. (Symbolfoto) Foto: Walter Buchholz/WAZ FotoPool

Das dürfte tatsächlich so einige unachtsame Hundebesitzer treffen. Die Park-Betreiber begründen das Verbot direkt im Anschluss: „Wir haben im Park zahlreiche Wildtiere, die wir schützen wollen. Der Kot von Hunden ist zu beseitigen. An den Kassen sind Hundekotbeutel zu erhalten, falls ihr eure mal vergessen habt. Auf den Spielplätzen gilt ein Hundeverbot – das gilt nicht nur im Stadtgebiet, sondern uneingeschränkt auch bei uns im Park.“

Als „Hundefeind“ will sich der Grugapark aber überhaupt nicht zeigen, im Gegenteil: „Auch Hunde sind uns sehr herzlich willkommen. Aber die Regelungen müssen im Interesse aller eingehalten werden.“

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Essen: Hundebesitzer stimmen Grugapark zu

Tatsächlich wird das von den vielen Kommentaren überhaupt nicht interpretiert. Das Gros der Personen befürworten diese Regelungen. Hier eine Auswahl einiger Kommentare:

„Das kommt leider immer wieder vor. Wir sind selbst Hundebesitzer und sprechen solche Spezialisten immer wieder darauf an. Mal mit mehr oder auch weniger Erfolg.“

„Bin selbst Hundebesitzerin und wir halten uns immer an diese Regeln. Schade, dass das bei einigen nicht der Fall ist und ein schlechtes Licht auf alle wirft.“

„Und dann ist wieder das Gemotze groß, wenn der Park keine Hunde mehr erlaubt. Es kann doch nicht so schwer sein!“

„Wir waren Sonntag da und ich habe mir genau DAS auch mehrfach denken müssen. Was ist an gegenseitiger Rücksichtnahme auf Mensch, Tier und Natur so schwer? Freilaufende, kläffende Bullterrier, die durch die Büsche stromern und dann kleine Kinder anspringen – muss das sein? Mehrfach gesehen am Sonntag. Und ja, es waren dieses Mal drei verschiedene Bullterrier, die zumindest ich dabei beobachtet habe.“

„Es müssten auch mal an öffentlichen Wegen kontrolliert werden, wie viele Hunde da frei rumlaufen und die Besitzer noch nicht mal den Kot aufheben. Das ist ärgerlich für die Pächter, man tritt immer nur rein. Ich bin auch Hundebesitzer und mache es weg. Warum können es andere nicht auch machen?“

Na, da bleibt einem ja nur noch die Vorfreude auf den nächsten Besuch im Grugapark... (mg)

