Essen: Bittere Nachricht vom Grugapark! „Viele hatten es befürchtet“

Essen. „Viele hatten es schon befürchtet – jetzt ist es Gewissheit“. Mit diesen Worten teilt der Grugapark in Essen seinen Besuchern eine traurige Entscheidung mit.

Eine weitere Großveranstaltung muss wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Nun hat es auch das Parkleuchten im Grugapark Essen erwischt.

Essen: Grugapark sagt Parkleuchten ab

Seit mehr als einem Jahrzehnt gehört das Parkleuchten zu den beliebtesten Attraktionen in Essen. Auch vom 30. Januar bis 7. März 2021 sollte der Park wieder dank aufwendiger Lichtinstallationen in vielen bunten Farben erstrahlen. „Es wäre die bereits die 12. Auflage der beliebten Veranstaltung gewesen“, heißt es auf der Facebook-Seite des Grugaparks.

Allein im Vorjahr lockten die Ideen der Lichtkünstler von „World of Lights“ über 70.000 Besucher in den Park.

Doch die Veranstalter machen den Fans Hoffnung: „Das bedeutet nicht, dass das Parkleuchten in 2021 komplett ausfallen muss.“ Eine Verschiebung zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr wäre demnach durchaus denkbar.

Trauer und Verständnis in den Kommentaren

Die Trauer über die Absage ist in den Kommentaren unter der Ankündigung deutlich zu spüren. Doch viele Nutzer zeigen Verständnis für die Entscheidung des Parks:

Hab es auch befürchtet, aber lieber so als wenn da was passiert und ihr schließen müsst. Möchte die Gruga offen haben.

Schade, unsere Enkel hatten sich schon so gefreut.

Hoffentlich kann es dieses Jahr irgendwann stattfinden.

Das ist zwar schade, aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Komme jedes Jahr!

Sehr schade, aber eine sehr gute Entscheidung.

Einige Nutzer sind sogar so optimistisch gestimmt, dass sie bereits die Vorteile eines späteren Parkleuchtens sehen. „Im Sommer kann ich mir das auch gut vorstellen! Da ist es nicht mehr so kalt draußen“, schreibt eine Userin. Eine andere stimmt zu: „Klar muss man da deutlich später in den Park kommen. Dafür aber bei angenehmen Temperaturen. Und wenn Schulferien sind dürfen die Kinder auch länger aufbleiben.“ (at)