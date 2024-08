Grugabad Essen muss plötzlich Öffnungszeiten ändern – der Grund ist ernst

Der Sommer dauert nicht mehr allzu lange – und auch die Freibad-Saison biegt damit auf die Zielgerade ein. So auch das Grugabad Essen, das jährlich von Mai bis September zum Schwimmen unter freiem Himmel einlädt.

Doch für die letzten Wochen bis zur Herbst-/Winterpause ändert das Grugabad Essen noch einmal seine Öffnungszeiten. Die Veränderung wirkt auf den ersten Blick minimal, einige Besucher werden womöglich sogar die Augen verdrehen – aber der Grund für die Maßnahme ist tatsächlich ernst.

Grugabad Essen ändert Öffnungszeiten

Wer früh vor der Arbeit noch eine Runde durchs Becken des Grugabades drehen wollte, konnte das in diesem Sommer tun. Bereits um 6 Uhr morgens öffnete das Freibad im Essener Grugapark seine Türen für ambitionierte Frühschwimmer.

Doch eben jene Wasserratten müssen sich nun einige Minuten länger gedulden – denn für die letzten Wochen der Saison verschiebt das Grugabad Essen die Öffnungszeiten um 15 Minuten nach hinten.

Ab Mittwoch (21. August) öffnet das Grugabad erst um 6.15 Uhr morgens. Was bitte soll diese Viertelstunde denn bezwecken, wird sich jetzt so mancher Badegast fragen. Doch die Betreiber haben einen ernsten Grund für diesen Schritt.

Grugabad sorgt sich um Sicherheit der Badegäste

„Hintergrund dafür sind die nun wieder kürzer werdenden Tage und die sich daraus ergebenden Sichtverhältnisse für die Wasseraufsichtskräfte“, heißt es auf der offiziellen Internetseite der Stadt Essen. Offenbar ist die Sicht für die Bademeister in der Morgendämmerung vor Sonnenaufgang derart schlecht, dass man nicht für die Sicherheit der Badegäste garantieren kann.

Am besagten Mittwoch (21. August) – dem ersten Tag, an dem die neuen Öffnungszeiten gelten – wurde der Sonnenaufgang in Essen laut den meteorologischen Erfassungsgeräten offiziell um 6.28 Uhr vermerkt. Sogar erst eine Viertelstunde NACH der Öffnung des Grugabades.