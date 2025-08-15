Absage bei Gruga-Kirmes in Essen! Besucher bedient: „So plötzlich“

Lange Gesichter am Freitagabend (15. August) beim Sommerfest an der Grugahalle in Essen. Noch am Vormittag hatten die Veranstalter die Kirmes-Fans heiß gemacht auf das Feuerwerk zur Eröffnung der 52. Gruga-Kirmes.

Doch kurz vor Einbruch der Dunkelheit dann die bittere Absage: Die Pyro-Show sei nicht genehmigt worden. Die Gründe dafür liegen auf der Hand.

Eröffnungs-Feuerwerk der Gruga-Kirmes in Essen abgesagt

Es ist heiß gewesen in den vergangenen Tagen in Essen – und zwar so richtig. Tagelang Werte um die 30-Grad-Marke. Regen? Fehlanzeige! Das dürfte wohl der Grund sein, warum, das Feuerwerk zur Eröffnung der Gruga-Kirmes kurzfristig abgesagt worden ist.

„Leider hat uns die von uns beauftragte Feuerwerksfirma kurzfristig informiert, dass es aus brandschutztrechtlichen Gründen heute keine Genehmigung für das Feuerwerk gibt“, erklärte der Veranstalter bei Facebook. Man bedauere die behördliche Entscheidung, „besonders, weil wir euch und vor allem den Kindern so gern diesen besonderen Moment geschenkt hätten.“

„Was es nicht alles gibt“

Die Essener reagieren mit gemischten Gefühlen. „Ich finde die Entscheidung gut. Es ist einfach alles viel zu trocken“, schreibt eine. Andere kritisieren die Kurzfristigkeit der Entscheidung. „Was es nicht alles gibt, so plötzlich“, meckert eine. „Auf einmal?! Ist klar…Ich hoffe, es kommt noch was Nachträgliches denn das gehört zu dieser Kirmes dazu!“, nimmt eine andere den Veranstalter in die Pflicht.

Der verspricht, das Feuerwerk nicht abgehakt zu haben. „Wir planen bereits ein Ersatzfeuerwerk noch während der laufenden Veranstaltung.“ Ob mit oder ohne Feuerwerk, es lohne sich ohnehin bis zum 24. August vorbeizuschauen. Und da es im Laufe der nächsten Woche hier und da auch mal tröpfeln soll, könnten Pyro-Fans wohl auch noch auf ihre Kosten kommen, auch wenn manch einer auch darauf verzichten könnte: „Feuerwerk sollte eh verboten werden.“