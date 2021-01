In Essen an der Gruga gibt es Einschränkungen. (Archivbild)

Essen: Schon wieder! Beliebtes Ausflugsziel an der Gruga macht dicht

Essen. Na toll! An der Gruga in Essen wird ein beliebtes Ausflugsziel erneut dicht gemacht. Und das jetzt, wo wegen Corona sowieso alle Freizeit-Möglichkeiten stark reduziert sind. Diesmal bleibt die Sperrung in Essen zwei Monate lang.

Gemeint ist die Trasse an der Gruga in Essen. Der Geh- und Radweg zwischen Eisenbahnstraße/Rellinghauser Straße und St. Annental/Steinkuhle bleibt ab Montag, 7 Uhr, bis 31. März zeitweise komplett gesperrt.

Essen: Zu diesen Zeiten ist der Weg gesperrt

Die Sperrung gilt aber nicht für 24 Stunden täglich – nur von montags bis freitags von 7 bis 15.30 Uhr. Freitags nach 15.30 Uhr bis montags um 7 Uhr morgens bleibt der Trassenabschnitt in Essen jedoch geöffnet.

In Essen ist die Trasse teilweise dicht. (Archivbild) Foto: IMAGO / Jochen Tack; Stadtwerke Essen (Montage: DER WESTEN)

Warum das Ganze? Die Ruhrbahn GmbH verlegt in Rellinghausen Kabelschutzrohre und Glasfaserkabel über die Gruga-Trasse.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Bereits seit Anfang Januar ist die Gruga-Trasse teilweise in Essen gesperrt. Doch sich an die Regeln zu halten, ist für viele anscheinend ein Fremdwort. Denn etliche Spaziergänger und Radfahrer ignorierten in den letzten Tagen die Sperrung.

„Baustellenabsperrungen einfach wegzuräumen ist ein rücksichtsloses Verhalten gegenüber nachfolgenden Fußgängern oder Radfahrern. Diese gelangen dann in den Baustellenbereich ohne zu wissen, dass sie hier eigentlich nicht durchdürfen“, so Dirk Pomplun, Unternehmenssprecher der Stadtwerke Essen.

