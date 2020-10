Essen: „Nazis raus aus diesem Hoodie“ – das steckt hinter den neuen Plakaten im Ruhrgebiet

Essen: Dieses „Grubenhelden“-Plakat hängt bald in jeder Ruhrgebietsstadt.

Essen. Sie startet am Dienstag in Essen und Oberhausen. Danach geht es weiter in allen anderen Ruhrgebietsstädten. Laut wird sie, verspricht „Grubenhelden“-Gründer Matthias Bohm, und bunt.

Die Rede ist von der neuen Kampagne der Modemarke aus dem Ruhrgebiet. Sie richtet sich gegen rechte Propaganda und jede Form von Diskriminierung. Als Zeichen für Vielfalt und Toleranz werden Essen und Co. plakatiert. Warum es höchste Zeit ist, erklärt Matthias Bohm im Gespräch mit DER WESTEN.

Essen: „Grubenhelden“-Gründer nach AfD-Ergebnis geschockt

Die „Black Lives Matter“-Bewegung hat in diesem Jahr weltweit einen Nerv getroffen und gezeigt: Rassismus und andere Formen der Diskriminierung sind weiterhin allgegenwärtig.

Am Zuspruch der AfD bei den Kommunalwahlen in NRW hat das allerdings nichts geändert. Für Matthias Bohm ein Schock. In seinem Stadtteil hätten zwölf Prozent der Wähler die rechtspopulistische Partei gewählt. Dem „Grubenhelden“-Gründer war damit endgültig klar, dass er mit seinem Unternehmen ein Zeichen setzen müsse.

------------------------------------

• Mehr zu den „Grubenhelden“

„Grubenhelden“ gründen neue Modemarke – ausgerechnet dieses Unternehmen ist dabei

„Grubenhelden“: Durch diese Shirts lebt der Mythos der Bergleute im Revier weiter

• Top-News des Tages:

Corona in NRW: Hausärzte mit deutlicher Ansage – „Situation ist zunehmend angespannt“

Hund in Köln: Mann will Vierbeiner einschläfern lassen – unglaublich, was der Tierarzt dann herausfindet

-------------------------------------

„Unter Tage waren alle gleich“

Schon zuvor habe das Modelabel aus dem Ruhrpott versucht, Werte des Zusammenhalts zu vermitteln - in Anlehnung an den Spirit der Kumpel aus dem Bergbau.

„Unter Tage waren alle gleich und wir wollen, dass auch über Tage alle Menschen gleich sind“, sagt Bohm. Die Marke „Grubenhelden“ sei nach Ansicht des Gründers also wie gemacht für politische und gesellschaftliche Statements. Mit der Sonderkollektion „For all Colors“ in bunten Farben schreit sie es nun laut heraus.

So sieht die Sonderkollektion der „Grubenhelden“ aus. Foto: Grubenhelden

„Nazis raus aus diesem Hoodie!“

„Nazis raus aus diesem Hoodie!“ lautet der erste Slogan der Plakat-Kampagne, die am Dienstag in Essen startet. Mit weiteren Slogans wie „No Homo - wird von diesem Pulli diskriminiert“ wolle man bewusst provozieren, so Bohm.

Dazu gibt es ein eigens entworfenes Logo mit dem Bergbau-Symbol Schlägel und Eisen in den olympischen Farben. Also den Farben, aus denen sich die Flaggen aller Nationen ergeben. In jeder Faser also ein Bekenntnis zur Vielfalt.

Das weitere Versprechen: „Ein Großteil der Erlöse der Sonderkollektion geht an Einrichtungen, die sich für mehr Toleranz und Gleichberechtigung einsetzen.“ Dazu zählen etwa:

Jugendring Bochum

Bündnis für Courage in Gladbeck

„Das sind krass emotionale Geschichten“

Bei der Sonderkollektion und Plakatwerbungen soll es aber nicht bleiben. „Das wird kein 100-Meter-Sprint, sondern ein doppelter Marathon“, verspricht Matthias Bohm.

Der Kampf für Toleranz und Vielfalt habe für sein Unternehmen gerade erst begonnen. Im nächsten Schritt wollen die „Grubenhelden“ über die sozialen Netzwerke Menschen vorstellen, die in der Vergangenheit diskriminiert worden sind.

„Das sind zum Teil krass emotionale Geschichten, da kriegte Pelle“, kündigt Bohm an. Mehr zur Sonderedition der „Grubenhelden“ gibt es hier >>> (ak)