Essen: Großeinsatz! Polizei stoppt Autokorso am Berthold-Beitz-Boulevard – und geht diesem Verdacht nach

Essen. Großeinsatz der Polizei in Essen!

Die Beamten stoppten am Sonntagnachmittag ein Autokorso bestehend aus 30 Fahrzeugen auf dem Berthold-Beitz-Boulevard in Essen. Der Verdacht lag nahe, dass die Fahrzeugkolonne zu einer Hochzeitsgesellschaft gehörte. Diese sind in Zeiten von Corona streng reglementiert.

Entsprechend stoppten die Beamten den Wagentross und kontrollierten die Fahrzeuginsassen.

Essen: Großeinsatz der Polizei am Berthold-Beitz-Boulevard

Bei der Kontrolle stellte sich raus, dass hier keine Hochzeit in Essen, sondern der militärische Erfolg Aserbaidschans im Konflikt um Berg-Karabach gegen Armenien gefeiert wurde. Deshalb waren die Wagen auch mit Fahnen Aserbaidschans und der Türkei geschmückt. Präsident Erdogan gilt als wichtigster Verbündeter.

Das steckt hinter dem Konflikt um Bergkarabach:

Der sogenannte Bergkarabach­konflikt ist ein Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien um die Region Bergkarabach im Kaukasus

1918 brach der Konflikt erstmals aus

Nach dem Zusammenbruch der Sowkjetunion erklärte sich die Region Arzach unabhängig, es folgten immer wieder militärische Konflikte mit Aserbaidschan

2020 kam es zu einem Krieg zwischen den Streitkräften der Republik Arzach mit Unerstützung Armeniens und Aserbaidschan, die das Gebiet für sich beanspruchen

Aserbaidschan erhält dabei militärische Unterstützung der Türkei, Russland gilt als Schutzmacht Armeniens, hält sich offiziell bislang auf dem Konflikt raus

Aserbaidschans Präsident verkündet Einnahme wichtiger Stadt

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hatte am Sonntag verkündet, dass sein Land die strategisch wichtige Stadt Schuscha eingenommen hat. „Mit einem großen Gefühl des Stolzes teile ich mit, dass die Stadt Schuscha von der armenischen Okkupation befreit ist", sagte Aliyev in einer Rede. Armenien hat bislang den Verlust der Stadt nicht bestätigt.

Schuscha gilt als Schlüsselstadt im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Der blutige Konflikt tobt ungeachtet internationaler Aufmerksamkeit weiter.

Autofahrer dürfen nach Kontrolle weiterfahren

Der Verdacht, dass der Autokorso auch auf der A40 für einen Stau sorgte, erhärtete sich nicht. „Es wurde keine Strafanzeige seitens der Kollegen geschrieben“, sagte ein Sprecher. Nach Feststellung der Personalien konnten die Autofahrer einzeln weiterfahren – ihr Siegeskorso war beendet. (ms)