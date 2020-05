Essen: Großeinsatz in Steele! Polizei will Mann kontrollieren, plötzlich wirft er DAS seinem Sohn zu!

In einem Hinterhof in Essen-Steele keilte eine Gruppe mehrere Polizisten ein.

Essen. Tumultartige Szenen in Essen-Steele. Eine Gruppe mutmaßlicher Drogendealer hat Polizisten auf einem Hinterhof eingekeilt.

Dann drohte die Situation zu eskalieren, die Beamten aus Essen wurden von der Gruppe umzingelt, beleidigt und bedroht.

Bereits am Samstag wurden die Beamten wegen Ruhestörung an den Grendplatz gerufen. Schon kurz vor dem Einsatzort bemerkten sie drei Personen, die beim Anblick des Streifenwagens schnell in ein Parkhaus flüchteten.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und beobachteten, wie ein 32-jähriger Mann einem Kind ein Tütchen mit Druckverschluss zuschob. Die Gruppe flüchtete weiter in Richtung eines Hinterhofs an der Grendstraße.

Als die Beamten die Personen dort stellten, drohte die Situation zu eskalieren. Weitere Menschen erschienen in dem Hinterhof, bedrängten und beleidigten die Polizisten. Weitere schlossen die Tore des Hofs und umzingelten dann die Beamten. In der Polizeimeldung ist von „massiven Beleidigungen“ und „verbal aggressivem Verhalten“ die Rede.

Essen-Steele: Auch ein Polizeihund kam zum Einsatz. (Symbolbild) Foto: imago images / 7aktuell

Mann (32) leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Erst mit Unterstützung weiterer Polizisten und dem Polizeihund konnten die Beamten aus der Situation befreit werden. Die Mutter des 11-Jährigen wähnte sich unterdessen unbeobachtet und nahm das Tütchen aus der Hose ihres Sohnes und warf es weg.

Die Beamten beobachteten dies und wollten Mutter und Sohn voneinander trennen. Daraufhin eskalierte der Vater (32), leistete Widerstand und wurde anschließend von den Beamten zu Boden gebracht.

Tütchen mit Drogen gefüllt

Erst mit Hilfe des Diensthundes und der Androhung von Schlagstock und Reizgas konnte der Hinterhof geräumt werden.

Dort entdeckten die Beamten auch das Tütchen, das zuvor in der Hose des Jungen steckte. Augenscheinlich war es mit Kokain gefüllt.

Polizei beschlagnahmt weitere Drogen

Bei einer weiteren Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten die Beamten weitere Drogen und verschiedene Konsumgüter.

Der 32-jährige Essener, der bereits wegen illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte aktenkundig ist, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wegen mangelnder Fluchtgefahr entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (vh)