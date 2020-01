Essen: Großeinsatz der Polizei – Bedrohungslage

Großeinsatzder Polizei in Essen: In der Manteuffelstraße gab es eine Bedrohungslage. (Symbolbild)

Essen. Großeinsatz der Polizei am Montagmorgen in Essen: Zahlreiche Spezialkräfte sind in der Manteuffelstraße im Südostviertel.

Grund ist eine sogenannte Bedrohungslage in einer Wohnung, wie die Polizei gegenüber DER WESTEN erklärte.

„Es gab bereits einen Zugriff“, so eine Sprecherin. Drei Personen wurden demnach festgenommen. Möglicherweise war eine Waffe im Spiel, genaue Hintergründe sind derzeit aber noch nicht bekannt.

Die Manteuffelstraße ist wegen des Einsatzes gesperrt.

