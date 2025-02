Essener Stadtteil stinkt zum Himmel – HIER findet Feuerwehr die Ekel-Quelle

Ekel-Alarm am Sonntagnachmittag (2. Februar) in Essen. Am späten Nachmittag lag in Teilen des Stadtteils Huttrop ein so mieser Gestank in der Luft, dass Anwohner die Feuerwehr alarmierten.

Der erste Notruf kam aus der Schnutenhausstraße. Wenig später meldeten sich immer mehr angeekelte Anwohner aus umliegenden Straßenzügen bei der Essener Feuerwehr. Die rückte mit Messfahrzeugen aus. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte den Gestank sofort riechen – doch wo lag bloß die Quelle des Übels?

Essener Stadtteil stinkt zum Himmel

Die konnten die Einsatzkräfte zunächst nicht eindeutig identifizieren. Die gute Nachricht: Bei den umfangreichen Messungen konnte die Feuerwehr Essen keinerlei gesundheitsgefährdende Konzentrationen von Schadstoffen in der Luft nachweisen.

Über die sozialen Medien hielten die Einsatzkräfte die Anwohner über den Einsatz auf dem Laufenden. Demnach stank es vor allem in der Schnutenhausstraße, Moltkestraße, Richard-Wagner-Straße und Rellinghauser Straße. „Wenn Sie betroffen sind, lüften Sie großzügig Ihren Wohnraum“, riet die Feuerwehr Essen.

HIER lag der Ursprung des Übels

Am Ende gelang es der Feuerwehr gemeinsam mit den Stadtwerken Essen der Sache auf den Grund zu gehen. Demnach kam der heftige Geruch aus der Kanalisation. „Die Stadtwerke spülten den betroffenen Bereich der Kanalisation“, berichtet ein Sprecher der Feuerwehr Essen und konnte beruhigen: „Nach diesen Maßnahmen ließ die Geruchsbelästigung deutlich nach.“

Es sollte nicht der einzige Einsatz der Essener Feuerwehr am Sonntagabend bleiben. Nach einem Brand in Bochold mussten die Einsatzkräfte ein achtstöckiges Mehrfamilienhaus evakuieren. Neben einigen Anwohnern brauchte auch ein Feuerwehrmann medizinische Hilfe. Im Verlauf des Abends mussten die Feuerwehr außerdem zu einem Brand in der Innenstadt ausrücken.