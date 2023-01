Essen: Zwischenfall an Schule! Schüler müssen nach Hause – Gebäude vorerst gesperrt!

Ein ungewöhnliches Ereignis hat am Donnerstag (12. Januar) für einen Unterrichtsaufall an einer Schule in Essen geführt. Einer der Eingänge der Gesamtschule Bockmühle musste wegen eines Erdrutsch-Verdachts geschlossen werden, berichtet die „WAZ“. Aus Sicherheitsgründen wurden alle Schüler nach Hause geschickt.

Wie die Stadt Essen in der Zwischenzeit mitteilte, bleibt das Gebäude vorerst geschlossen. Noch ist unklar, wann der Unterricht im Schulgebäude wieder stattfinden kann.

Essen: Schule dicht – Unterricht fällt aus

„Aufgrund ungeklärter Probleme im technischen Bereich des Gebäudes mussten wir den Unterricht vor der 1. Pause beenden, da wegen der gesperrten Schulstraße keine ausreichenden Fluchtwege zur Verfügung stehen“, heißt es am Donnerstag auf der Webseite der Altendorfer Schule. Alle 1.400 Schüler hatten spontan frei. Schulleiterin Julia Gajewskji bestätigte der Zeitung, dass die Schüler auch am Freitag nicht erscheinen müssen.

Nach Angaben der Stadt Essen lösen sich Fliesen vom Boden zwischen den Eingängen der Ohmstraße und Schulstraße. Ein erster Verdacht eines Erdrutsches habe sich nicht bestätigt, so die „WAZ“. Allerdings ist der Grund für den Zwischenfall noch unklar. „Der Bereich ist und bleibt vorerst gesperrt“, so die Stadt Essen. Ein Statiker wurde nun beauftragt, um den Grund für das Problem herauszufinden.

Schule in Essen gesperrt

„Da der Gebäudeteil eine zentrale Achse darstellt, die von vielen Schüler*innen und dem Lehrpersonal genutzt werden muss, stellt sich auch die Fluchtwegsituation schwierig dar“, erklärt die Stadt Essen. Daher werde die Schule „bis mindestens einschließlich Montag“ (16. Januar) geschlossen.

Stadt in der Schule finde der Unterricht nun wie zu Corona-Zeiten vorerst in Distanz statt. Erst im Herbst vergangenen Jahres fiel der Unterricht an der Gesamtschule in Altendorf mehrfach aus – wegen einer Brandserie (mehr hier).