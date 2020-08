Ein Polizeihubschrauber war in Essen im Einsatz. (Symbolfoto)

Essen: Wilde Verfolgungsjagd durchs Ruhrgebiet! Hubschrauber-Fahndung in Gelsenkirchen

Essen. Heftige Verfolgungsfahrt von Essen aus durch das Ruhrgebiet!

In der Nacht zu Sonntag hat es auf der Rotthauser Straße in Essen-Kray eine wilde Verfolgungsfahrt gegeben. Ein grauer BMW ist einem Streifenwagen aufgefallen, als er auf dem Heinrich-Sense-Weg in Essen mit eingeschaltetem Nebelscheinwerfer entgegengefahren ist. Die Polizei hat gewendet, hatten dem BMW-Fahrer Anhaltesignale gegeben.

Essen: Wilde Verfolgungsfahrt bis Gelsenkirchen

Doch statt zu halten, hat er nur vorgetäuscht, stoppen zu wollen – um dann wieder Gas zu geben! Die Beamten haben die Verfolgung aufgenommen. Erst in Gelsenkirchen ist der BMW zum Stehen gekommen, da er vermutlich durch ein Überfahren einer Verkehrsinsel am Unterboden beschädigt worden und ein Reifen geplatzt ist.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Statt spätestens jetzt aufzugeben, sind der Fahrer und drei weitere Insassen aus dem Auto gestiegen und geflüchtet. Die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen ist. Einer der Tatverdächtigen konnte in der Nähe gefunden und vorläufig festgenommen werden. Die übrigen drei sind noch auf der Flucht.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Im Kofferraum des grauen BMW konnten Waffen sowie Werkzeuge, dunkle Kleidung und Pkw-Kennzeichen gefunden werden. Der Wagen selbst ist in diesem Jahr stillgelegt worden, die angebrachten Kennzeichen sind zur Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei bittet jetzt Zeugen unter der 0201 8290 um Hinweise zu den übrigen Männern, die geflüchtet sind. Sie waren alle dunkel gekleidet. (mg)