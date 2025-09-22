Das ist ja fast wie eine Schnitzeljagd aus Kindheitstagen: In Essen soll irgendwo eine große gelbe Tüte versteckt sein.

Und wer sie findet, kann sich freuen. Denn es wartet eine kleine Überraschung auf den Finder. Was es mit dieser Story auf sich hat, liest du bei uns.

Riesige gelbe Tüte in Essen versteckt – wer sie findet, kann sich freuen

Suchen, finden, sich freuen – Kinderspiele wie Schnitzeljagd, Verstecken oder klassische Detektivspiele haben auch im Erwachsenenalter nicht unbedingt an Faszination verloren. Wenn auch vielleicht in einer etwas anderen Form. Daher funktionieren solche Aktionen, wie diese hier vom Limbecker Platz in Essen auch so gut und freuen sich größter Beliebtheit.

Das Einkaufszentrum schreibt auf seiner Facebookseite: „Spotted in Essen – die gelbe Limbecker Platz Tasche. Gerüchte sagen: Wer sie findet, bekommt 5 Euro geschenkt.“ Und wer jetzt denkt: Na toll, für 5 Euro lohnt sich das Suchen doch kaum, der hat wohl den Spaß an solchen Spielen verloren. Denn: Der Weg ist das Ziel. Schnapp dir vielleicht noch einen Freund, und auf geht’s. Das Suchspiel in Essen kann beginnen. Der Limbecker Platz schreibt dazu: „Hurry up, Essen – Tasche finden, Coupon schnappen und im Center gegen Gutschein tauschen.“

Fotos liefern womöglich schon erste Hinweise

Die Fotos in dem Post könnten zumindest ein paar Hinweise liefern. Denn hierauf sind zwei Leute mit der großen gelben Tüte zu sehen. Und die verschiedenen Hintergründe sehen verdächtig nach einem beliebten Essener Stadtteil aus – aber das sind nur Vermutungen. Und auch ohne konkretere Hinweise könnte das Spiel durchaus Spaß machen. Denn die große gelbe Tasche mit dem Schriftzug vom Limbecker Platz in Essen sollte doch auffindbar sein.

Mit dem Geld beziehungsweise dem Gutschein von 5 Euro lässt sich dann sicher was Schönes finden. Aber Hauptsache man hatte bei der Suche nach der gelben Tasche eine Menge Spaß!