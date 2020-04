Essen: Gefährlicher Angriff auf Bahngleise – Polizei mit dringender Warnung

Essen: Am Sonntag verübten Unbekannte einen gefährlichen Angriff auf die Bahngleise in Borbeck. Jetzt hat die Polizei eine dringende Warnung. (Symbolbild)

Essen. Gefährlicher Angriff auf Bahngleise in Essen!

Am Sonntagmorgen haben Unbekannte in Borbeck eine schockierende Tat verübt. Die Polizei wendet sich deshalb jetzt mit einer dringenden Warnung an die Öffentlichkeit.

Essen: Unbekannte verüben gefährlichen Angriff auf Bahngleise

Das hätte schlimm ausgehen können. Die Polizei wurde gegen 9 Uhr zu einer Bahnstrecke an der Hafenstraße in Essen-Borbeck gerufen, nachdem ein Zug dort plötzlich hatte bremsen müssen.

Grund für die ungeplante Bremsung waren mehrere Schottersteine, die Unbekannte am Morgen auf die Gleise gelegt hatten. Als die Linie RB 32 über die Steine fuhr, seien diese wie Geschosse weggeschleudert worden, wie die Polizei am Montagmittag in einer Polizeimeldung mitteilte.

Die Polizei suchte daraufhin vor Ort nach den Unbekannten, konnte jedoch niemanden vorfinden.

Polizei mit dringender Warnung

Glücklicherweise gab es durch den gefährlichen Angriff keine Verletzte. Auch der Zug wurde nicht beschädigt. Allerdings hatte der durch den Zwangshalt 20 Minuten Verspätung und der gefährliche Angriff hätte auch ganz anders enden können.

Deshalb warnt die Polizei jetzt dringend vor derartigen Taten: „Werden Gegenstände auf den Gleisen durch Züge überfahren, können diese wie Geschosse wirken und Personen, wie z.B. die Verursacher oder Spaziergänger, treffen und lebensgefährlich verletzen. Bahnanlagen sind keine Spielplätze, auch in Corona-Zeiten nicht!“

Die Beamten leiteten schließlich ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein, bitten um Hinweise. (nk)