Thomas „Ted“ Terdisch zieht eine katastrophale Bilanz für seine Gastronomie-Betriebe in Essen.

Essen: Kult-Gastronom am Rande der Verzweiflung – „Katastrophal! Macht einfach keinen Sinn“

Essen. Seit rund zwei Wochen dürfen Gastronomien in der Coronakrise auch in Essen unter strengen Auflagen wieder öffnen. Ein bekannter Gastronom, der in der Region gleich zwei Läden betreibt, malte schon zu Beginn der Wiedereröffnung ein schwarzes Bild. >>>Hier mehr lesen. Jetzt zieht Thomas „Ted“ Terdisch Bilanz: Die Situation sei „wirtschaftlich katastrophal.“

Der Inhaber der Kneipe „Plan B“ in Rüttenscheid und des „CheckIn“ am Flughafen Essen-Mülheim sieht seinen Umsatz dahinschwimmen. „Rein betriebswirtschaftlich macht es einfach keinen Sinn“, sagt er im Gespräch mit DER WESTEN.

Essen: Gastronom nach Wiedereröffnung völlig verzweifelt – „Katastrophal“

Das „Plan B“ fahre nur 30 Prozent des durchschnittlichen Gesamtumsatzes ein, das Ausflugslokal „CheckIn“ nur 40 Prozent. Bei Zweiterem habe er sogar im Biergarten drei Meter Platz zwischen den Tischen. Auch bei Auslastung des Restaurants werden sich die Einnahmen so nicht erhöhen.

Würden nicht weitere Lockerungen im Zuge der Corona-Politik eintreten, könne er über kurz oder lang dicht machen, glaubt er. Nicht nur Terdisch, auch viele seiner Gastro-Kollegen in der Szene, überlegten, wie es weitergehen soll. „Ob wir zumachen, wollen wir nach Pfingsten entscheiden. Das gute Wetter wollen wir jetzt noch nutzen“, so der Kneipenbetreiber.

Und so hangle man sich von Woche zu Woche, immer in der Hoffnung, dass sich etwas ändert. Denn: Das „Plan B“ sei eine sehr kontaktlastige Kneipe. Dort trifft man auch zufällig auf lose Bekannte und trinkt mal ein Bierchen. „Doch das ist ja jetzt alles verboten, wenn sich nur zwei Haushalte treffen dürfen“, meint er. Im Lokal fehlten die üblichen Männer- und Frauenrunden. „Das wären wichtige Lockerungen“, die aus gastronomischer Sicht unentbehrlich seien.

Doch auch wenn ab dem 6. Juni weitere Lockerungen in der Kontaktbeschränkung möglich sein werden, ist sich Terdisch bewusst: „Die Menschen sind verunsichert, haben Angst. Sie wissen gar nicht, was gerade erlaubt ist und was nicht, weil auch jedes Bundesland andere, immer neue Regeln findet.“

Hinzukomme die Schlagzeile aus der Region Leer (Ostfriesland), in der ein Gastronom eine geschlossene Pre-Opening-Feier veranstaltet hat und sich mehrere Menschen nun nach einem Corona-Ausbruch in Quarantäne befinden. Er spüre Verängstigung und Panik in der Bevölkerung.

Und angesprochen auf etwaige Regelverstöße in seiner Kneipe macht er deutlich, dass sich alle Besucher bisher daran gehalten hätten. „Manche übertreiben es aber auch“, erzählt er, vergreifen sich im Ton, wenn sie andere Gäste, die zur Toilette gehen wollen und nicht an die Maskenpflicht denken, zurechtweisen. Das wirke sich schlecht auf die Grundstimmung aus.

Einen kleinen Lichtblick hat der Gastronom aber noch: Er ist gleichzeitig auch Veranstalter des Rü-Oktoberfestes. Und jene Großveranstaltung bis 3500 Menschen hat er noch nicht ganz abgeschrieben für den Herbst. „Die Hoffnung stirbt zuletzt", sagt er mit einem Lächeln.