Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen: Mann geht in seinen Garten – als er DAS im Pool entdeckt, ruft er schnell die Feuerwehr

Essen. Einem Mann aus Essen bot sich ein wirklich kurioser Anblick, als er am Abend nochmal in seinen Garten schaut.

In seinem Pool hat sich etwas verirrt, was dort eigentlich nicht hingehört. Um die Situation zu klären, musste sogar die Feuerwehr aus Essen anrücken.

Eine Frau aus Essen machte eine außergewöhnliche Entdeckung in ihrem Pool. (Archivbild) Foto: IMAGO / Westend61

Essen: Kurioser Anblick im eigenen Garten

Kurz vor dem Schlafen dachte er an nichts Böses und warf einen Blick in seinen Garten. Zwar war schon alles dunkel, trotzdem fiel dem Mann aus Essen etwas auf. Bei Facebook teilte er seine außergewöhnliche Entdeckung in einer Gruppe des Essener Stadtteils.

----------------------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

----------------------------------

In dem Pool hat sich ein wildes Tier verirrt, das sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte. Bei dem überraschenden Gast handelte es sich um einen Junghirsch. Der lukte nur noch mit dem Kopf aus dem kühlen Wasser.

Bewohner aus dem selben Stadtteil in Essen durften sich ebenfalls über einen Besuch aus der Tierwelt freuen. Foto: Facebook: Tanja Schmitt

Essen: Weitere Besuche von Wildtieren

Den Bewohnern ist es gelungen, das Jungtier aus dem Becken zu befreien und mit einem Handtuch zu trocknen. Die Kälte und die Aufregung haben den Hirsch sichtlich mitgenommen. Gleichzeitig wurde die Feuerwehr alarmiert. Wenig später konnte sich das Tier zum Glück wieder erholen.

-----------------------------------------------------------------

Weitere Nachrichten aus Essen:

Essen: Rattenbefall! Stadt muss Wohnhaus in Katernberg räumen

Essen: Schlimmer Unfall! Mann kracht mit Pkw gegen Ampel – war dieser irre Zufall seine große Rettung?

Essen: Schreckliche Szenen in der S9! Bahnfahrer bricht zusammen – Rettungskräfte sorgen für ein Wunder

-----------------------------------------------------------------

Das war nicht der einzige Besuch von Wildtieren in dieser Woche. Eine Bewohnerin im selben Stadtteil war ähnlich entzückt, als sie in ihrem Garten gleich eine ganze Rehfamilie entdeckte! (neb)

Weniger erfreulichen Tierbesuch gibt es in Essen-Katernberg. Dort war nämlich ein Haus besonders stark von Ratten befallen. Was da los ist, erfährst du >>> hier.