Nachfolger für Galeria-Fläche im Limbecker Platz in Essen gefunden – Kunden jubeln

Endlich! Fast ein Jahr nach Schließung des Galeria-Standorts im Limbecker Platz hat sich ein neuer Ankermieter für die 3.000 Quadratmeter Verkaufsfläche am Ende der Innenstadt Essens gefunden.

Kunden des Einkaufszentrums in Essen dürfen sich freuen: Schon zu Beginn des neuen Jahres wird hier wieder Mode verkauft.

Limbecker Platz findet Nachmieter für Galeria-Fläche

Das schwedische Mode-Label „Lager 157“ zieht in die leerstehende Galeria-Fläche im Limbecker Platz ein. Auf einer Fläche von 3.000 Quadratmeter ist mehr als genug Platz für die Billig-Kleidung des Unternehmens. Hier werden Preise wie von Primark aufgerufen: drei Euro für ein Langarm-Top, acht für einen Feinstrickpullover oder 15 Euro für Chinos.

2024 hat Lager 157 den ersten Laden in Deutschland eröffnet. Ab Anfang 2026 werden nun auch Essener in den Genuss der Basic-Kleidung für Damen, Herren und Kinder aus Schweden kommen. „Bis dahin werden für die Neuansiedlung die Fassadenfront um mehr als zehn Meter vergrößert und mehrere bestehende Shop-Flächen zusammengefasst“, heißt es in einer Pressemitteilung der Union Investment.

Limbecker Platz in Essen freut sich auf P&C, Intersport & Co.

„Wir freuen uns, damit nur elf Monate nach dem insolvenzbedingten Auszug von Galeria Karstadt bereits den dritten Nachmieter für die hochwertige Fläche gewonnen zu haben“, so Norman Naehrig, Asset Manager Retail bei Union Investment. „Mit Peek & Cloppenburg Düsseldorf und Intersport stehen bereits zwei weitere namhafte Konzepte fest. Für die noch verbleibenden Flächen sind die Verhandlungen weit fortgeschritten und wir sind zuversichtlich, bis Ende des Jahres weitere Anmietungen auf der ehemaligen Galeria-Fläche bekannt geben zu können.“

In den vergangenen Monaten haben hier weitere neue Shops eröffnet wie Miniso (hier mehr dazu) und auch einige Gastronomien (Belchicken, Fankie's Churros usw.). Im Herbst kommt zudem das Frozen-Yogurt-Konzept „Berry Cool", der Shawarma-Laden „Fill Full", der Sushi-Anbieter „Nuki" sowie das Schmucklabel „Isnor" dazu. Und auch Xiamoi will hier seine erste Basis in einem deutschen Shopping-Center eröffnen.