Essen: Fußgänger werden sich verwundert die Augen reiben – DAS soll bald in der Nähe des Bahnhofs hängen

Essen. Dieser Anblick dürfte Fußgängern in Essen ab Montag sofort ins Auge springen.

Auf der Hyssenallee, nur rund 300 Meter vom Hauptbahnhof Essen entfernt, wird eine Giebelwand für mehrere Wochen in komplett ungewohnten Farben erstrahlen.

Essen: Künstler will den Menschen „eine Spritze Hoffnung“ geben

Dahinter steckt eine Kooperation des Bauprojektentwicklers „Kölbl Kruse“ und dem gebürtigen Essener und Sprayart-Künstler Dennis „dekLart“ Klapschus. Unter dem Motto „Better Times are coming“ (= „Bessere Zeiten werden kommen“) will Klapschus wieder etwas mehr Optimismus in die Gesellschaft bringen.

Sprayart-Künstler Dennis Klapschus wurde 1984 in Essen geboren. Foto: Dennis Klapschus

„Wirtschaft, Kultur, Bildung – alles hält den Atem an. Vielen geht der Atem langsam aus“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Informationen und Diskussionen zur Pandemie und den Maßnahmen gegen sie sind wichtig – aber auch ermüdend.“

Laut Klapschus brauche es daher „eine Spritze Hoffnung“. Kann sein Kunstwerk, das ab Montag an deiner Giebelwand nahe der Contipark-Einfahrt hängen wird, diese Hoffnung bringen?

Kunstwerk soll bis Ostern zu sehen sein

Ganze sieben Wochen lang – vom 15. Februar bis Ostern – wird das Werk dort zu sehen sein. Es zeigt Micky Maus, der seiner großen Liebe Minnie einen Kuss auf die Wange gibt. Nicht überraschend, dass sich Disney- und Comic-Fan Klapschus ausgerechnet für dieses Motiv entschieden hat.

So soll die Wand in der Hyssenallee ab Montag aussehen. Foto: Dennis Klapschus

Übersehen werden Fußgänger das 12,5 auf 10 Meter große und knallbunte Bild wohl kaum. Und es hat auch nicht nur einen rein symbolischen Wert.

Nachdem es abgehängt wurde, soll es in Einzelteile zerschnitten und verkauft werden: Die Erlöse gehen an Hilfsbedürftige und soziale Einrichtungen in der Region gehen.„Fassaden & Masken fallen, Zusammenhalt & Lebensfreude bleiben. Bauen wir gemeinsam darauf!“, appelliert Dennis Klapschus. (at)