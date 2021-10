Essen: Fahrradfahrer fahren an einer Fünfergruppe vorbei - dann eskaliert die Situation. (Symbolbild)

Essen: Fünfergruppe verfolgt jugendliche Fahrradfahrer – unfassbar, was dann geschieht

Essen. Angriff auf zwei Fahrradfahrer in Essen! Auf dem Gelände der Hochschule Ruhr West verfolgte eine Gruppe von fünf Personen die 17- und 19-jährigen Radfahrer.

Was dann auf dem Hochschulgelände in Essen passiert, ist unfassbar.

Essen: Situation zwischen den Fahrradfahrern und der Fünfergruppe eskaliert

Am Freitagabend fuhren zwei Radfahrer auf dem Gelände der Hochschule Ruhr West an einer Bank in Höhe der Duisburger Straße 151 vorbei, auf der fünf Menschen saßen. Plötzlich sprang ein Mann aus der Gruppe auf und hielt den 19-Jährigen Radfahrer fest.

--------------------------------------------------------------

Ein paar Fakten über die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

--------------------------------------------------------------

Als die beiden Jugendlichen weiter fahren wollten, fingen alle Mitglieder der Gruppe an, auf sie einzuschlagen und einzutreten. Anschließend flohen alle fünf in Richtung Feuerwehrwache. Die beiden Verletzten wurden direkt vor Ort von Rettungskräften behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

--------------------------------------------------------------

Mehr Nachrichten aus Essen und dem Ruhrgebiet:

--------------------------------------------------------------

Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Drei der handgreiflich gewordenen Menschen sollen zwischen 17 und 20 Jahren alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Sie hatten seitlich kurz rasierte, schwarze Haare und wurden mit einem südländischen/nordafrikanischen Erscheinungsbild beschrieben.

Wer etwas gesehen hat oder Zeuge von dem Vorfall war, wird gebeten, sich unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen und Mülheim an der Ruhr zu melden.

Essen: Junge Frau im Südostviertel getötet ++ Vermeintlicher Täter stellt sich

Im Südostviertel wurde eine weibliche Leiche in einer Wohnung gefunden. Ausgerechnet der vermeintliche Täter gab den Hinweis an die Beamten weiter. Alle Einzelheiten hier >>> (lb)