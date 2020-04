Essen: Fünf-Zentner-Bombe gefunden ++ rund 5000 Menschen betroffen ++ Besondere Herausforderung durch Coronavirus

Essen: Am Mittwoch wurde eine Bombe in Katernberg gefunden. Die Behörden stehen wegen des Coronavirus vor einer besonderen Herausforderung.

Essen. Bombenfund in Essen!

In Essen-Katernberg wurde am Mittwochmorgen eine amerikanische Weltkriegsbombe gefunden. Noch am Nachmittag soll der Stadtteil um die Röckenstraße evakuiert und die Bombe entschärft werden.

Essen: Bombe in Wohngebiet gefunden

Die Fünf-Zentner-Bombe besitzt einen Aufschlagzünder, sodass beim Aufprall auf den Boden eine Explosion die Folge sein kann. Aufgrund der akuten Gefahr müssen die Anwohner im Umkreis von 250 Metern um die Fundstelle in Essen noch am Mittwoch aus ihrer Wohnung.

Anwohner im Umkreis von 250 Metern bis 500 Metern werden gebeten, ihre Wohnung nicht zu verlassen und Fenster sowie Türen geschlossen zu halten.

Bauarbeiter hatten die Bombe am Mittwochmorgen zufällig gefunden. Daraufhin leitete die Stadt Essen umgehend einen Krisenstab ein.

Essen: Bauarbeiter fanden die Bombe am Mittwochmorgen zufällig. Foto: Blaulichtnews Essen

Mittwoch. 1. April

16.16 Uhr: Busverbindungen betroffen - Haltestellen entfallen

Die Ruhrbahn teilt mit, dass die Haltestellen mehrerer Buslinien in beide Fahrtrichtungen vorerst entfallen:

Buslinie 154 (H) Kraspothstraße und Huestraße

Buslinie 183 (H) Beisenstraße, Röckenstraße, Grundstraße, Aldenhofweg

Buslinie 348 (H) Grüner Weg, Bonnekampstraße, Kraspothstraße

15.53 Uhr: Evakuierung der Anwohner beginnt

Ein Bürgertelefon ist eingerichtet und unter der Telefonnummer 0201/1238881 erreichbar. Lautsprecherdurchsagen und 215 Kräfte aus Ordnungsamt, Feuerwehr und Polizei vor Ort informieren die Anwohner bereits. Wenn alle Anwohner evakuiert sind, kann die Entschärfung der Bombe beginnen.

14.50 Uhr: Der Sperrbereich steht fest

Mehr als 1400 Anwohner müssen ihre Wohnung verlassen, weitere knapp 2900 Anwohner dürfen nicht raus aus ihrer Wohnung. Die Feuerwehr wird die Menschen in der Gustav-Heinemann-Gesamtschule betreuen.

Zunächst würden die betroffenen Anwohner gefragt werden, ob sie sich krank fühlen. Dementsprechend sollen sie dann aufgeteilt werden. Etwa 100 Räume stünden zur Verfügung, wie die Pressesprecherin der Stadt Essen, Jasmin Trilling, gegenüber DER WESTEN berichtete.

14.20 Uhr: Stadt Essen informiert über Bombenfund - Aufwendige Betreuung wegen Coronavirus erforderlich

Die Stadt wird eine Betreuungsstelle für die Betroffenen einrichten, die wegen des Coronavirus nicht wie üblich ablaufen kann. Aufgrund der Ansteckungsgefahr können die Menschen nicht gemeinsam untergebracht werden.

Fahrzeuge sollten während der Evakuierung und Entschärfung von der Straße entfernt werden. Vorhandene Gasgeräte sollen abgesperrt werden. Ortskundige Autofahrer sollen das Gebiet umfahren. Es kann zu Einschränkungen im Straßenverkehr sowie im öffentlichen Personenverkehr kommen, wie die Stadt mitteilt.