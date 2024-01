Essener Kette macht gleich zwei Filialen dicht – „Alptraum ist wahr geworden“

Kartoffel-Fans aus Essen müssen jetzt verdammt stark sein. Ein beliebtes Restaurant macht an gleich zwei Standorten für immer dicht! Zahlreiche Kunden äußerten bereits ihr Bedauern.

Ofenkartoffel ganz klassisch mit Sour Cream oder doch Sesamsauce und Bulgursalat oder eine Bowl aus Kartoffelstampf? Bei der Essener Kette „Kumpir Kumpels“ ist das knollige Gemüse der Star. Doch jetzt gibt es schlechte Nachrichten.

„Kumpir Kumpels“ verkündet das Aus auf Instagram

Die Marke „Kumpir Kumpel“ betreibt in Essen drei Restaurants in den Stadtteilen Frohnhausen, Rüttenscheid und Werden. Doch gleich zwei Filialen müssen jetzt ihre Pforten für immer schließen. Diese Hiobsbotschaft verkündete das Unternehmen auf seinem Instagram-Account.

Auf der Social-Media-Plattform hat „Kumpir Kumpels“ rund 5.260 Follower – für ein Restaurant ist das eine beachtliche Zahl. Die Follower sind in großer Trauer. „Liebe Kumpels, mit schwerem Herzen müssen wir euch mitteilen, dass wir uns nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen haben die Filialen in Essen-Frohnhausen und Essen-Werden zu schließen“, verkündet „Kumpir Kumpels“ in einem Instagram-Beitrag.

Es gibt auch gute Nachrichten

„Die Entscheidung erfolgt aufgrund der momentanen schwierigen wirtschaftlichen Lage (Inflation, Energie, Steuern etc.) gepaart mit der Lage auf dem Arbeitsmarkt. Uns ist bewusst, dass diese Nachricht für einige von euch überraschend kommen mag und wir schätzen euer Verständnis und eure Unterstützung in dieser schwierigen Phase“, heißt es weiterhin.

Die gute Nachricht: Die Filiale in Essen-Rüttenscheid bleibt auch weiterhin geöffnet. Für viele Kunden ist das allerdings nur ein schwacher Trost. Sie äußerten ihre Trauer in der Kommentarspalte.

„Bitte kommt wieder!“

„Sehr schade. Danke für Euren Einsatz am Standort Frohnhausen. Bitte kommt wieder!“, „Mein Alptraum ist wahr geworden!“ und „Oh nein, das tut mir wirklich leid. Die scheiß Situation aktuell kann einen wirklich verärgern“, heißt es unter anderem in den Kommentaren. Bleibt nur zu hoffen, dass es nicht auch der Filiale in Rüttenscheid irgendwann an den Kragen geht…