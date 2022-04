Essen: Nazi–Schmiererei auf Schaufenster – nur weil der Ladenbesitzer DAS verkauft! „Seid ihr alle verrückt geworden?“

In der Nacht von Donnerstag (7.4.) auf Freitag (8.4.) wurde in Essen ein Modellbauladen mit roter Farbe beschmiert.

Unbekannte haben den Schriftzug „Nazi Lego“ quer über die Schaufenster des Ladens gesprüht. Dazu ein „?“ – genau an der Stelle, an der zuvor der Modellbausatz eines Panzers ausgestellt war. Der Vorfall in Essen sorgt für Diskussionen.

Essen: Laden verkauft Spielzeug-Panzer aus dem zweiten Weltkrieg

Die „Modellbahnecke“ in Essen-Frohnhausen verkauft alles, was das Modellbau-Herz begehrt. Dazu zählt auch Kriegsspielzeug. Ein Miniatur-Wehrmachtspanzer aus dem zweiten Weltkrieg kam im Schaufenster allerdings nicht gut an. In der Facebook-Gruppe „Essen – Das Herz des Ruhrgebiets“ teilte der Inhaber Patrick Aschmann Fotos seines beschmierten Ladens.

---------------------

Das ist die Stadt Essen:

Geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

Seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

War 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

---------------------

Dazu machte der 52-Jährige seinem Ärger Luft – was wiederum eine Diskussion in den Kommentaren lostrat.

Essen: Ladenbesitzer verkauft Modell-Panzer – während in der Ukraine Krieg herrscht

Unter dem Beitrag stimmen viele Nutzer Aschmann zu. „Was ist nur mit den Leuten los?“, fragt einer. Doch es gibt auch kritische Stimmen. Zwar sind sich die Nutzer überwiegend einig, dass eine derartige Schmiererei „nicht zu tolerieren“ sei, doch das Gleiche gelte für den Verkauf von Kriegsspielzeug.

Essen: In Frohnhausen beschmierten Unbekannte einen Modellbauladen. Foto: Patrick Aschmann

Der Essener Ladenbesitzer sieht das anders: Er „richte nicht über andere Menschen“. Zwar habe er selbst nie mit Kriegsspielzeug gespielt, doch er sei schlichtweg Händler. Das Panzer-Modell „Tiger 1“ ist Teil seines Angebotes.

Mittlerweile wurde die Nazi-Schmiererei entfernt. An den Unbekannten richtet Aschmann auf Facebook klare Worte: „Wenn dir etwas nicht passt, komm rein und sag mir das ins Gesicht.“

„Reingehen und das Gespräch suchen. So macht man das als zivilisierter Mensch“, pflichtet eine Nutzerin ihm bei.

---------------------

---------------------

Gegenüber der „WAZ“ bestätigte die Essener Polizei, dass Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen wurden. Auch der Staatsschutz wurde eingeschaltet. (jdo)