Essen: Blutbad in der Nacht ++ Polizei jagt Messer-Angreifer mit Hubschrauber

Brutale Messer-Attacke am späten Sonntagabend (25. Februar) in Essen. Nach Informationen von DER WESTEN ist ein Mann kurz vor 22 Uhr vor seiner eigenen Haustür im Stadtteil Frohnhausen angegriffen worden.

Demnach sollen ein oder mehrere Angreifer dem Opfer aufgelauert und es mit einem Messer attackiert haben. Die Leitstelle der Polizei Essen bestätigte den Angriff an der Frohnhauser Straße. Demnach setzten die Beamten bei der Fahndung nach dem oder den Tätern einen Hubschrauber ein.

Essen: Messer-Attacke in Frohnhausen

Nach ersten Informationen zückte der Angreifer das Messer und stach dem Essener von hinten ins Bein. Der oder die Unbekannten machten sich danach aus dem Staub. Anwohner reagierten sofort und drückten dem Mann ein Tuch auf die stark blutende Wunde, bis die Rettungskräfte am Tatort eintrafen.

Mehr Aktuelles aus dem Ruhrgebiet: Horror-Unfall auf A1 bei Dortmund! Mann fällt aus fahrendem Auto – Lebensgefahr

Die übernahmen die Erstversorgung des Opfers und brachten es anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Unklar ist, ob der Mann wegen des erheblichen Blutverlustes möglicherweise in Lebensgefahr schwebte. Mehr Details zum Schweregrad der Verletzungen konnte die Leitstelle am frühen Montagmorgen auch nicht nennen.

Polizei jagt Messer-Angreifer mit Hubschrauber

Die Polizei Essen leitete unter dem Eindruck der Geschehnisse umgehend eine Großfahndung ein. Die Beamten forderten unter anderem auch einen Hubschrauber an. Die Besatzung suchte mittels einer Wärmebildkamera in einer nahegelegenen Kleingartenanlage nach dem Tatverdächtigen.

Mehr Themen:

Der hohe Aufwand war allerdings in der Nacht vergeblich. Denn der oder die Angreifer konnten in der Dunkelheit unerkannt flüchten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der brutalen Bluttat dauern derweil noch an.

Wir berichten weiter.