Essen: Feuer-Fiasko! Mehrfamilienhaus steht in Flammen

In Essen ist es am Samstagmorgen zu einem großen Feuer gekommen. Um kurz nach zehn Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Brand in Essen-Frohnhausen gerufen.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlugen die Flammen bereits vom Erdgeschoss, über die Balkone, die Fassade, bis in den Dachstuhl des Gebäudes. Die Feuerwehr Essen hatte alle Hände voll zu tun, um den Brand zu löschen. Verletzte gab es dabei glücklicherweise keine. Doch für die Bewohner des Hauses hat der heftige Brand dennoch üble Konsequenzen.

Heftiger Brand in Mehrfamilienhaus in Essen

In Essen hat ein Feuer am Samstagvormittag einen Großbrand ausgelöst. Mehrere Anwohner der Straße An der Apostelkirche im Stadtteil Essen-Frohnhausen hatten die Feuerwehr gegen 10.08 Uhr über das Feuer an dem Mehrfamilienhaus informiert. Die Feuerwehr schickte gleich zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Borbeck zum Ort des Geschehens.

Offenbar breiteten sich die Flammen über die Dämmfassade des Gebäudes vom Erdgeschoss bis unter das Dach aus. Durch die enorme Wärmestrahlung waren die Fenster aller Geschosse geborsten. Im ersten sowie im zweiten Obergeschoss konnten die Flammen bereits in die Wohnungen schlagen und setzten diese ebenfalls in Brand. Auch der Dachstuhl und eine Dachgaube waren bereits von den Flammen erfasst. Die Wohnungen im Erdgeschoss und im Dachgeschoss wurden ebenfalls durch Brandrauchrauch in Mitleidenschaft gezogen

Bereits am Freitag war es in Essen zu einem großen Brand gekommen, bei dem sogar eine Person schwer verletzt wurde (DER WESTEN berichtete>>>).

Bewohner bringen sich wegen Brand selber in Sicherheit

Bei dem Brand gab es glücklicherweise keine Verletzten. Die Bewohner des Hauses hatten sich schon vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr selbstständig vor dem brennenden Gebäude in Sicherheit gebracht. Die Rauchwolke des großen Brandes soll sogar bis zur A40 zu sehen gewesen sein. Der Feuerwehr Essen gelang es außerdem, ein Übergreifen auf die Nachbargebäude zu verhindern.

Wie es zu dem verheerenden Feuer kommen konnte, ist bislang noch nicht geklärt. Ersten Aussagen zur Folge hatte ein Holzschuppen im Garten des Erdgeschosses gebrannt und dann rasend schnell auf die Balkone und die Fassade übergegriffen. Die Aachener Straße war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.