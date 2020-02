An der U-Bahn-Station soll es zur sexuellen Belästigung gekommen sein. (Archivbild)

Essen: Frauen in Essen sexuell belästigt – Alter der mutmaßlichen Täter erschüttert

Essen. Zwei Kinder (12/13 Jahre) und ein Jugendlicher (14) stehen in dringendem Verdacht, am Sonntagnachmittag mehrere junge Frauen in Essen sexuell belästigt zu haben.

Essen: Drei Jugendliche sollen mehrere junge Frauen sexuell belästigt haben

Im Bereich des Grugaplatzes an der Norbertstraße/Alfredstraße in Essen, seien nach Angaben der Polizei zwei Mädchen von der Gruppe belästigt worden sein.

Zwei Mädchen meldeten der Polizei zunächst die sexuellen Übergriffe im Bereich der dortigen U-Bahn. Später erschienen weitere junge Frauen auf der Polizeiwache und berichteten von Belästigungen durch das Trio.

Jugendliche konnten in Tatortnähe festgenommen werden

Die drei Jungen wurden zur Fahndung ausgeschrieben und Polizisten konnten sie in Tatortnähe festnehmen.

Die Personalien der Zwölf- und 13-Jährigen konnten auf der Wache ermittelt und überprüft werden. Gegen den strafmündigen 14-jährigen Essener, wird jetzt strafrechtlich ermittelt. Die Kinder und der Beschuldigte wurden später den Eltern übergeben.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Essener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise und Meldung von möglichen weiteren Opfern unter der Telefonnummer 0201-8290. (fb)